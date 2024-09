¿Quién es quién en la familia de Kate Middleton? Conoce su árbol genealógico

Aunque seguramente la mayoría conoce bien a los miembros de la Casa Real Británica, no pasa lo mismo con la familia de Kate Middleton, incluidos sus padres y sus hermanos, debido a que no forman parte de la realeza. Sin embargo, han sido ellos precisamente sus principales aliados fuera de la corona inglesa.

Por ello es que hoy te contamos más sobre el árbol genealógico de la princesa de Gales, que si bien algunos tienen conocimiento de ello no son tan populares como lo sí lo son los Windsor. Aquí te damos los detalles.

Esta es la familia de Kate Middleton:

Su padre, Michael Middleton

Kate Middleton y su padre, Michael Middleton, durante un partido del torneo de Wimbledon en 2021 Getty Images

El padre de Kate, Michael Middleton, de 89 años,ha llegado a participar en varios actos de la Casa Real. En cuanto a su vida profesional y personal, se sabe que llegó a trabajar en la British Airways como despachador de vuelos. En 1980 se casó con Carole Goldsmith, quien pasó a tomar su apellido, y tuvieron a sus tres hijos: Kate, Pippa y James. Luego, en 1989 dejó su trabajo en la aerolínea para dedicarse de lleno en el negocio de su esposa Party Pieces.

Mientras que los padres de Michael eran Valerie y el capitán Peter Middleton, quien llegó a trabajar como piloto de combate de la RAF e incluso voló junto al príncipe Felipe, el esposo de la reina Isabel II.

Su madre, Carole Middleton

Carole Middleton fundó la empresa Party Pieces, la cual vendió en 2023 Archivo

Carole Middleton, la madre de la princesa, fundó la empresa de suministros de fiesta Party Pieces, que vendió recién en 2023. Aunque antes de dedicarse al negocio, ella trabajó como azafata la British Airways, que fue en donde conoció a su esposo Michael. Además de su trabajo empresarial, ha estado activa en diversas actividades benéficas y ha apoyado a sus hijos en sus proyectos y eventos públicos.

En cuanto a sus orígenes, su familia proviene de mineros de carbón, y su padre Ronald trabajaba como albañil. En tanto que su madre, Dorothy, trabajaba en una escuela de joyería. En un principio Carole quería ser maestra pero no tenía los recursos económicos para solventar sus estudios, por lo que decidió trabajar como secretaria y después ascendió como azafata.



Su hermana, Pippa Middleton

Pippa Middleton está casada con James Matthews y tienen tres hijos Getty Images

Pippa Middleton, de 41 años, es la hermana menor de Kate Middleton y es una destacada escritora y empresaria. Ha trabajado en el ámbito de la moda y el estilo de vida, contribuyendo con artículos a diversas revistas. También ha publicado libros y ha estado involucrada en proyectos empresariales y actividades benéficas. Está casada con James Matthews desde 2017 y actualmente tienen tres hijos: Arthur, Grace y Rose.

Gracias al trabajo de sus padres, Pippa pudo estudiar en prestigiadas instituciones. Por ejemplo, estuvo en Marlborough College y después cursó en la Universidad de Edimburgo. También llegó a trabajar en relaciones públicas en la empresa de su madre por un tiempo.



Su hermano, James Middleton

James Middleton y su esposa, Alizée Thevenet, se convirtieron en padres de un niño hace un año Instagram @jmidy

James Middleton es el hermano más pequeño de la princesa y se ha centrado en el mundo de los negocios, especialmente en el sector de la alimentación y el bienestar. Fundó una empresa llamada Boomf, que se especializa en personalizar malvaviscos con fotos y mensajes. También está involucrado en la creación de una marca de productos para mascotas.

En 2021 se casó con Alizée Thevenet y en 2023 se convirtieron en padres del pequeño Íñigo. En tanto que este año, James debutó como escritor con su nuevo libro Meet Ella: The Dog Who Saved My Life, en el cual ha hecho varias revelaciones sobre su familia y su hermana Kate.