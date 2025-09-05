La elegante reacción de Kate Middleton cuando su mayordomo señaló la calvicie de William, ¿se molestó?

Kate Middleton se ha ganado el reconocimiento mundial no solo por su estilo impecable, sino también por la serenidad que la caracteriza y la elegancia al enfrentar situaciones inesperadas. Una de ellas ocurrió cuando un mayordomo de la familia real británica hizo un comentario sobre la calvicie del príncipe William. Lejos de incomodarse, la princesa de Gales sorprendió con una reacción que nos recuerda por qué es de las royals más queridas.

La importancia de la figura del butler en la familia real

El personal de servicio, especialmente los mayordomos, ha tenido un rol fundamental en la historia de la familia real. Su función, aunque comenzó como asistentes de la corte, la historia fue llevando a esta figura a algo más que la asistencia doméstica: son figuras de total y absoluta confianza. No solo son responsables de coordinar la vida diaria de los miembros de la realeza, también cuidan meticulosamente que todo funcione bien dentro de la casa.

Sin embargo, su figura como organizadores del hogar no es la única razón de su invaluable presencia; al convivir todos los días con los royals, se logran crear vínculos que propician la cercanía. Es por ello que cuando algún mayordomo comparte algún comentario sobre su experiencia, este no pasa desapercibido, como el caso de Grant Harold.

El inesperado comentario de Grant Harold

Harold trabajó para la realeza durante siete años de su vida, y ha tomado la decisión de compartir sus vivencias en el palacio en su libro “The Royal Butler”, donde una de sus anécdotas narra la ocasión en la que mantuvo una conversación con Kate Middleton y el príncipe William acerca de las desventajas de envejecer.

El príncipe William y Kate Middleton. Getty Images

“Para un hombre, lo peor es cuando empiezas a quedarte calvo”, expresó Grant en medio de la conversación y Kate, de forma inesperada, comenzó a reírse. Por supuesto, Harold rápido comprendió lo que había salido de su boca, volteando a ver inmediatamente al príncipe, quien respondió mientras se agachaba a mostrar su pelo: “¡Gracias, Grant!”, haciendo evidente que la cabellera color oro de William iba desapareciendo poco a poco.

La venganza de William

Sin embargo, las cosas no se quedaron así y, según narra el exmayordomo, el príncipe disfrutaría de una tardía “venganza”. Harold compartió también que en alguna ocasión en la que se sometió a un bronceado, su piel quedó pigmentada de color naranja, un hecho que no pasó desapercibido por el rey Carlos, quien, en tono de broma, le preguntó: “¿Qué has hecho?, ¿Qué color has elegido, Oompa Loompa?”. Comentario ante el cual el príncipe reaccionó preguntando si toda su piel estaba de ese color. Ante la afirmación de Harold, quien a la par se retiró sus zapatos y calcetas para mostrar lo naranja de sus pies, William solo esbozó una sonrisa.

En el libro, que saldrá a la venta el 23 de septiembre, Harold también recuerda que Kate Middleton y los príncipes Harry y William solían disfrutar de pasar tiempo en la cocina, una costumbre que heredaron de la princesa Diana.

Definitivamente, estas anécdotas, más allá de demostrar el importante papel de complicidad entre los miembros de la familia real y sus trabajadores, nos permiten conocer a royals en una faceta más cercana con experiencias tan cotidianas como las que nosotras vivimos en nuestro día a día.