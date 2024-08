La emotiva anécdota que el príncipe Harry y Meghan Markle contaron sobre la princesa Lilibet en su gira por Colombia

El príncipe Harry y Meghan Markle recientemente visitaron Colombia. Una breve gira de cuatro días pero que fue suficiente para regalarnos momentos bastante memorables de los royals, como la anécdota que contaron sobre su hija, la pequeña princesa Lilibet, y la cual da cuenta de cómo es la educación que sus padres le están brindando.

Recordemos que fue el pasado 15 de agosto cuando los duques de Sussex aterrizaron en la capital colombiana y fueron recibidos por la vicepresidenta Francia Márquez. Además que durante toda su visita se dejaron ver con grupos y representantes de la sociedad civil, así como en otras actividades como foros y conferencias.

Y ha sido justo en el último día de actividades en Cali, durante un panel titulado Mujeres afrodescendientes y poder: la voz de la equidad, en el que la exactriz de Suits ha querido contar un momento muy particular de su hija Lilibet, a quien ha alentado para que pueda ser independiente.

Meghan Markle habló de cómo es que educa a su hija Lilibet para convertirla en una persona independiente en el futuro Getty Images

“Creo que parte del modelo a seguir que intento dar como madre es alentar a nuestra hija”, dijo la estadounidense. “Y a los 3 años, ella ha encontrado su voz y estamos muy orgullosos de eso porque así es como... van a crear un ambiente muy diferente al que crecimos”, recalcó.

“Así es como creamos las condiciones para que haya un efecto dominó en las niñas y mujeres jóvenes que saben que si alguien las anima a usar su voz y ser escuchadas, eso es lo que van a hacer”, puntualizó. “Van a crear un entorno muy diferente al que muchas de nosotras crecimos, donde nuestras voces estaban destinadas a ser más pequeñas”, señaló.

También, la duquesa de Sussex sugirió que al criar a los niños de esa manera se está “cambiando las condiciones y el entorno donde todos tienen espacio para ser la mejor versión de sí mismos”.

Meghan Markle sorprende al hablar en español

Momentos antes de esta anécdota sobre la princesa Lilibet, Meghan sorprendió a todos al iniciar su discurso en español. Un gesto que fue bien aplaudido por el público presente.

“Muy buenas tardes, me gustaría empezar en español”, dijo. “Estamos en este país mi marido y yo, y puedo sentir este abrazo de Colombia que es increíble, así que muchas gracias”, señaló. “La cultura, la historia... todo ha sido como un sueño en este viaje”, explicó con cierto nerviosismo.

No obstante, pidió una disculpa por no saber hablar a la perfección el idioma y contó también cómo fue que lo aprendió. “Perdonad si mi español no es perfecto, porque lo aprendí hace veinte años en Argentina. Pero estoy tratando por que acá puedo sentir esta comunidad y este sentimiento que es lo mejor del mundo”, indicó.

El príncipe Harry y Meghan Markle en su último día de visita en Colombia Getty Images

Para terminar su discurso, la estadounidense agradeció a la vicepresidenta y la llamó amiga. Seguido de ello, Meghan pronunció el resto de su discurso al inglés tras reconocer con un gesto lo difícil que fue hablar en un idioma que no es el suyo.

Sin embargo, cabe resaltar que lo hizo bastante bien y logró darse a entender en todo momento. Algo que muchos no esperaban y que, sin querer, se ha convertido uno de los momentos más virales durante su visita a Colombia.