Cómo y cuándo Meghan Markle aprendió a hablar en español: así lo pronunció durante su gira en Colombia

Meghan Markle y el príncipe Harry concluyeron su gira por Colombia este fin de semana, la cual dio bastante de qué hablar a la prensa británica y al resto de los medios del extranjero. Sin embargo, ello no fue lo único que sorprendió a la opinión pública ya que la duquesa de Sussex se atrevió a pronunciar unas palabras en español.

Fue el pasado 15 de agosto por la mañana cuando la pareja royal aterrizó en Bogotá y fueron recibidos por la vicepresidenta Francia Márquez. Y desde ese día, hasta el pasado domingo, los royals acudieron a diferentes eventos y reuniones con grupos y representación de la sociedad civil.

Así fue el discurso de Meghan Markle en español

Luego de unos días en Bogotá y Cartagena, los duques de Sussex llegaron el domingo a Cali con el fin de participar en un foro sobre la mujer afrocolombiana, esto como parte de la agenda con la Vicepresidencia de la República.

Dicho foro se llevó a cabo en el Teatro Municipal de la capital del Valle del Cauca, en donde el matrimonio saludó al público presente. Sin embargo, el momento que más sorprendió fue justo cuando Meghan tomó el micrófono mientras estaba en el escenario y comenzó a pronunciar unas palabras en español. Un gesto que fue aplaudido por la gente.

“Muy buenas tardes, me gustaría empezar en español”, dijo. “Estamos en este país mi marido y yo, y puedo sentir este abrazo de Colombia que es increíble, así que muchas gracias”, se felicitaba. “La cultura, la historia... todo ha sido como un sueño en este viaje”, explicó todo en idioma español.

No obstante, tras estas palabras la exactriz de Suits pidió una disculpa por no saber hablar a la perfección el idioma y contó también cómo fue que lo aprendió. “Perdonad si mi español no es perfecto, porque lo aprendí hace veinte años en Argentina. Pero estoy tratando por que acá puedo sentir esta comunidad y este sentimiento que es lo mejor del mundo”, explicó con mucho nerviosismo y alegría al mismo tiempo.

Meghan Markle comenzó su discurso hablando en español, lo que impresionó al público presente Getty Images

Para terminar su discurso, la estadounidense agradeció a la vicepresidenta y la llamó amiga. Seguido de ello, Meghan realizó un sutil gesto en el que daba a entender lo complicado que fue para ella hablar en otro idioma que no era el suyo y después cambió su discurso al inglés.

Sin embargo, cabe resaltar que lo hizo bastante bien y logró darse a entender en todo momento. Algo que muchos no esperaban y que, sin querer, se ha convertido uno de los momentos más virales durante su visita a Colombia.

Por otro lado, en cuanto a cómo Markle aprendió el español, se sabe que ello se dio tras graduarse en Teatro y Estudios Internacionales en la Facultad de Comunicación de Northwestern ya que fue cuando se trasladó hasta la Embajada de EE.UU. en Argentina para realizar sus prácticas en 2002, y meses después viajó hasta Madrid, España, para aprender mas sobre el idioma.