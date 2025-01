La fuerte frase de 6 palabras de Charlène de Mónaco dijo antes de su boda con Alberto de Mónaco

La boda real entre el príncipe Alberto II de Mónaco y Charlène Wittstock tuvo lugar los días 1 y 2 de julio de 2011 en el Palacio Grimaldi de Mónaco. Los medios llegaron a calificar la histórica unión como “la mayor fiesta en Mónaco en 55 años”, es decir, que para muchos la fiesta superó en muchos aspectos al enlace entre Raniero III y Grace Kelly.

Sin embargo, a pesar de lo glamurosas que resultaron las nupcias, la novia no pudo evitar tener sentimientos encontrados, por lo que antes de decir el “sí quiero” frente al altar dijo: “No sé si puedo hacer esto”.

Según relató el famoso fotógrafo Julian Lennon en su recién publicado libro “Los momentos frágiles de la vida”, Charlène llegó a confesarle ese profundo sentimiento momentos antes de su boda.

Charlène de Mónaco fue retratada por el hijo de John Lennon en su boda @julespicturepalace

Lennon relata: “Ella se quedó sentada, mirándose fijamente al espejo, como entumecida. Se volvió hacia mí y me dijo: “Jules, no sé si puedo hacer esto”. Yo le dije: "¿De qué estás hablando?”. Ella dijo: “No puedo hacerlo, no estoy segura de poder hacer las fotografías, hay demasiadas distracciones”.

Sobre el mismo tema, Julian, hijo del famoso miembro de The Beatles John Lennon, dijo en una entrevista a la revista Forbes que tras oír la fuerte serie de palabras de la princesa no dudó en animarla para continuar con la sesión de fotos.

“Este es un momento histórico; déjame ser solo una mosca en la pared”, le pidió a la princesa, y ella aceptó, lo que más tarde dio como resultado una serie de hermosas instantáneas que ya han pasado a la historia.

Charlène de Mónaco fue captada llorando el día de su boda con Alberto II Getty Images

¿Por qué Charlène de Mónaco lloró el día de su boda?

Algunas de las fotografías del histórico enlace matrimonial mostraron a la novia secándose las lágrimas al salir de la iglesia. Algunos rumores aseguraron que la razón del llanto del ex nadadora se trató de una infidelidad de su esposo. Sin embargo, esas versiones resultaron ser falsas y fueron desmentidas por la propia Charlène ante el diario The Times.

“Todo fue tan abrumador y había emociones encontradas debido a los rumores, y obviamente la tensión aumentó y rompí a llorar.Y entonces rompí a llorar aún más porque pensaba: ‘Oh no, ahora todo el mundo me ha visto llorar’”, confesó la esposa del príncipe soberano.

La royal de origen sudafricano añadió: “Fueron días maravillosos. Incluso meses después, me vienen recuerdos y pienso: ‘Dios mío, ¿realmente los Eagles tocaron en mi boda?’. Pienso en ello y me pregunto cómo lo logramos”.