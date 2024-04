‘La gran exclusiva': ¿es cierto que el príncipe Andrés tenía una extraña obsesión por los osos de peluche?

Con el reciente estreno de la película ‘La gran exclusiva’ ha salido a relucir la infame entrevista del príncipe Andrés que dio en 2019, y la cual también sumergió a la Familia Real Británica en un gran escándalo; aunque no es el único aspecto que aborda sobre el polémico royal británico.

Esta producción de Netflix, además de retratar la entrevista que dio el duque de York a la BBC para tratar de limpiar su imagen tras ser salpicado por el escándalo de Jeffrey Epstein, también pone al descubierto algunos de los aspectos más personales de Andrés, entre ellos su gran afición por los peluches.

El príncipe Andrés, un verdadero aficionado a los peluches

Durante las primeras escenas del filme podemos ver al hijo de Isabel II reprender a una de las sirvientas porque no ordenó correctamente los peluches de su cama. Y si bien algunos pueden pensar que esa parte puede ser mera ficción, la verdad es que sí está basada en hechos reales.

Una exsirvienta del Palacio de Buckingham reveló que el príncipe Andrés tiene una colección de 72 peluches Getty Images

Aunque no lo creas, el exesposo de Sarah Ferguson cuenta con una colección de 72 peluches, de acuerdo con lo que reveló Charlotte Briggs, una de las exsirvientas del Palacio de Buckingham, al diario The Sun, ya que era ella la que encargaba de acomodar a estos ejemplares.

“En cuanto me dieron el trabajo me explicaron cómo quería él tenerlos. Hasta dedicaron un día a enseñarme a colocarlos. Era muy raro”, según Briggs. “El príncipe era un hombre adulto que había participado en la guerra de las Malvinas. Pero había que colocarlos rigurosamente. Eran osos de peluche antiguos y casi todos llevaban trajes de marinero y sombreros. Tardé media hora en hacerlo”, reconoció.

Si bien Andrés no se pronunció al respecto en ese momento, el citado medio también encontró que en 2010 el hermano de Carlos III aceptó su manía por los peluches. “Siempre los he coleccionado. Allá donde iba con la Marina me compraba uno, así que los tengo de todas partes del mundo”, dice el diario británico.

¿De qué trata ‘La gran exclusiva’ y en dónde verla?

La gran exclusiva se estrenó el pasado 5 de abril en Netflix (Netflix

Este filme, que se estrenó el 5 de abril en Netflix, se basa en el libro Scoop: Behind The Scenes of the BBC’s Most Shocking Interview y cuenta la historia detrás de las mujeres que se adentraron en el Palacio de Buckingham para conseguir la entrevista que terminó por hundir la reputación del príncipe Andrés.

El objetivo de haber concedido esta plática a la cadena británica de la BBC era aclarar la polémica y su relación con Jeffrey Epstein, aunque terminó siendo un desastre para su imagen, por lo que se vio obligado a retirarse de sus funciones públicas y de sus títulos honoríficos.