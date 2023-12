La hermana de Camilla Parker revela detalles íntimos sobre la relación de los reyes de Inglaterra

Desde su inicio, la relación de Carlos y Camilla resultó una historia digna de llamar la atención, no solo por la deslealtad que representó para Lady Di, sino también por aspectos buenos y dignos de idealizar, como el amor, la constancia y lucha por lo que se quiere. Aspectos que quedaron fielmente retratados en ‘Charles III: The Coronation Year', el documental recientemente estrenado en el que se narra el camino de los reyes hacia el gran día de su coronación.

Después de que Carlos presidiera su primera Navidad oficialmente ostentando el título de rey de Inglaterra, el reino reveló las primeras horas del 26 de diciembre un largometraje en con acceso exclusivo a los actuales monarcas, haciendo un repaso por los momentos más memorables de su primer año de su reinado, incluyendo un acercamiento al detrás de escena de los preparativos para la coronación, así como el día mismo.

El contenido resalta no solo por la exclusividad de las imágenes, sino también por las tiernas declaraciones de familiares y amigos de los soberanos, quienes ante cámara brindaron sus propias ideas sobre la forma en que la que el nuevo líder de la Corona ha renovado la monarquía en pleno siglo XXI.

La Coronación de Carlos III fue el acontecimiento más importante para la realeza este 2023

Algunas revelaciones íntimas de los reyes retratadas en ‘Charles III: The Coronation Year’

Tomando en cuenta que Inglaterra no había presenciado la coronación de una reina consorte desde 1937, el documental cobra otro valor histórico, en el que cada declaración acerca de Camilla se vuelve imborrable en el tiempo, como aquella hecha por su hermana, Annabelle Elliot.

La hermana de la reina, quien también sirviera para ella como dama de honor en su boda real con Carlos describe a Camilla como “la roca” del rey y como “alguien completamente leal”. También menciona tiernos detalles sobre su relación íntima, mencionando que Carlos y ella son “son el yin y el yang”.

Annabelle Elliot habla de la relación de su hermana con el rey Carlos III

“Son polos opuestos. Pero creo que funciona de maravilla”, menciona Elliot, quien también recuerda que ella siempre confundió la coronación con una boda, debido a la formalidad que representaba y a lo solemne del recinto donde se llevó a cabo.

"Él le aporta todo. No estoy hablando de todo esto [refiriéndose al palacio de Buckingham, donde es grabada haciendo la declaración], pero... él tiene tantos conocimientos e interés en tantas cosas diferentes, a las que ella no habría estado realmente abierta si no le hubiera conocido”, concluye la orgullosa hermana, mientras transcurren imágenes de los reyes compartiendo hermosos momentos, después de tantas décadas y de finalmente haber llegado al trono del Reino Unido juntos.