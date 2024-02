La inesperada aparición de Iñaki Urdangarín y cómo reaccionó al preguntarle por su divorcio de la infanta Cristina

Desde diciembre del año pasado resonaba fuertemente que Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina habrían firmado el divorcio, aunque ha sido hasta este fin de semana que el ex duque de Palma ha hecho su primera aparición pública luego de dichas especulaciones.

A finales del 2023 se rumoraba que la pareja haría oficial el divorcio, mientras que una reconocida revista publicó en enero que ya estaban legalmente separados para cuando la infanta acudió al cumpleaños de su padre, el rey Juan Carlos, en Abu Dabi.

Así fue la primera aparición pública de Iñaki Urdangarín

El pasado sábado 24 de febrero, Iñaki fue visto en un juego de balonmano que disputaba su hijo Pablo en Santander, al cual acudió para apoyarlo, pues además recordemos que este deporte también era practicado por el mismo Urdangarín cuando era joven.

Iñaki Urdangarín con su hijo Pablo Urdangarín Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

Incluso, llegó a obtener varias medallas nacionales e internacionales, además de participar en tres Juegos Olímpicos con la selección española de balonmano.

Pero volviendo al tema principal, los asistentes al partido realizado en el pabellón La Albericia se dieron cuenta de la presencia del ya exmarido de Cristina de Borbón, sin embargo, dejaron que disfrutara del encuentro como cualquier padre que apoya a su hijo.

Asimismo, el partido terminó a favor del equipo de Pablo Urdangarín, que es el conjunto Franklin Granollers, aunque al finalizar Iñaki aprovechó para platicar con su hijo pues no lo veía animado pese haber ganado, pero se vieron interrumpidos por algunas personas que les pidieron tomarse una fotografía.

Iñaki Urdangarín también fue abordado por la prensa para preguntarle sobre su presunto divorcio de la infanta Cristina Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

Por otro lado, esta fue la primera vez que se vio al excuñado de Felipe VI en un evento público desde que saliera a la luz su supuesto divorcio, por lo cual ha llamado todavía más la atención de la prensa, pues no se esperaba verle.

La reacción de Iñaki Urdangarín al ser cuestionado por su divorcio con la infanta Cristina

Así pues, fue que las cámaras pudieron captar a Iñaki Urdangarín apoyando a su vástago, por lo que un ávido reportero aprovechó para preguntarle cómo es su nueva vida ahora que legalmente está divorciado de la madre de sus dos hijos.

Sin embargo, se abstuvo de dar declaraciones al respecto, pese a la insistencia del corresponsal. No quiso decir ni una sola palabra y recurrió al silencio para no responder si estaba satisfecho o no con el acuerdo al que supuestamente habría llegado para poder dar por terminada su relación con la infanta Cristina.