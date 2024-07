La inesperada declaración de Carla Vigo, la sobrina de Letizia Ortiz, sobre la princesa Leonor

Luego de una semana muy movida para la Familia Real Española tras la entrega del despacho de Alférez a la princesa Leonor, Carla Vigo se ha convertido en el centro de la noticia luego de las inesperadas declaraciones que hizo sobre la heredera al trono.

Si bien la sobrina de Letizia Ortiz se ha caracterizado por no hablar nada que tenga que ver con la familia Borbón, en esta ocasión ha decidido romper el silencio y dar su opinión de lo que piensa sobre su prima Leonor, así como el papel que en el futuro esta desempeñaría cuando se convierta en la reina de España.

¿Qué dijo Carla Vigo sobre Leonor de Borbón?

Ha sido el desfile del diseñador José Perea para celebrar la semana del Orgullo LGBTIQ+ el escenario en donde los medios han abordado a Carla para preguntarle sobre la Familia Real Española y, contrario a otras ocasiones, ha roto el silencio sobre lo que piensa de la corona.

Carla Vigo reveló que no le gustaría estar en el lugar de la princesa Leonor @just_carlaa

Luego de que los medios le preguntaran lo que pensaba del próximo viaje oficial de su prima a Portugal, reveló que se había enterado de ello por las redes sociales. “No sabía”, dice. “Me he enterado por Instagram y he dicho pues muy bien, ole por ella y que le entreguen lo que tengan que entregarle”, señala.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue cuando la influencer dijo que no desaría estar en la posición de Leonor de Borbón. “Estoy muy orgullosa de ella y no me gustaría nada estar en su piel, la verdad, porque como persona joven que soy, pues, estar en su piel se me haría difícil”, recalca mientras también intuye que su prima “va a ser una gran reina”.

Por otro lado, la hija de Erika Ortiz y Antonio Vigo reconoció en la misma plática con los medios que le gustaría escribir un libro de sus memorias, aunque no sabe cómo podría reaccionar su familia a ello.

Carla Vigo aseguró que su prima, Leonor de Borbón, será una gran reina de España en el futuro Getty Images

“Sí lo he pensado, pero yo creo que como haga eso... España se cae y a lo mejor me hacen algo a mí. No sé si sería un poco peligroso”, enfatiza. “No sé cómo se lo tomaría mi familia.. sería un poco raro. No sé si hacerlo, la verdad, pero sí que me he planteado hacerlo. Creo que mi familia se enfadarían bastante si escribo mis memorias”, indica.

Por último, Carla Vigo también reconoció que no le gusta hablar mucho de la Familia Real Española. No obstante, estas declaraciones han sorprendido bastante ya que han dado luz sobre lo que opina de la monarquía.