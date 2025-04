¿La nueva marca de Meghan Markle, en problemas por Donald Trump? Esto dijo la duquesa de Sussex

Meghan Markle ha tenido un gran éxito tras el lanzamiento de su marca de estilo de vida “As Ever”. Sin embargo, el debut de su primera línea de productos coincidió con un giro inesperado: la imposición de nuevos aranceles globales por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Es por ello que, ante la incertidumbre que ha causado esta situación en todo el mundo, la duquesa de Sussex ha hablado sobre si ello podría afectar a su nuevo emprendimiento. Sin embargo, su opinión al respecto ha causado bastante polémica.

¿Los productos de Meghan Markle se verían afectados por los aranceles de Donald Trump?

En una entrevista con la revista Fortune, Meghan reveló que los aranceles no afectarían a su marca. “Actualmente, todos nuestros productos se fabrican en EE. UU., así que no prevemos que los aranceles nos afecten directamente”, explicó.

Meghan Markle dijo en una entrevista que su marca no se vería afectada por los aranceles globales impuestos por Donald Trump @netflix

Además, la esposa del príncipe Harry se mostró confiada que, pese a la situación, los consumidores elegirían sus productos porque estos son “asequibles”. “Pero al considerar el contexto más amplio de cómo esto afectará al consumidor en su día a día, estoy muy agradecida de que, en parte, al concebir esta marca, quise crear productos que parecieran más prestigiosos, pero que fueran más accesibles y asequibles”, enfatizó.

Sin embargo, sus declaraciones han sido recibidas con cierto escepticismo ya que algunos expertos consideran que la duquesa de Sussex está desconectada de la realidad económica actual. La analista Hilary Fordwich señaló a Fox News Digital que Markle “parece ignorar las preocupaciones económicas más amplias”. “Tenía razón en que en tiempos difíciles la gente busca consuelo, pero lo superfluo es solo para los ricos”, apuntó.

Mientras que al especialista en marcas Doug Eldridge parecen haberle sorprendido estos comentarios de la duquesa ya que “la empatía nunca ha sido el punto fuerte”. Además que cuestionó los retos que te productos de lujo accesible en un contexto de posible recesión.

Los productos de la marca de Meghan Markle se agotaron en menos de una hora en el mismo día de su lanzamiento oficial asever.com

“Si Meghan va a tener éxito financiero en lo que podrían ser las primeras etapas de una recesión global, entonces necesita mantener la disciplina del mensaje porque no tiene la lealtad de marca preexistente de la que dependen otras empresas no esenciales para capear la tormenta proverbial durante tiempos económicos difíciles”, indicó al citado medio.

¿Cómo es la relación entre Meghan Markle y Donald Trump

Por otro lado, la relación entre Meghan y Trump ha sido tensa desde hace años. Todo comenzó en 2016,cuando la exactriz de Suits calificó al entonces candidato presidencial como “misógino” y “divisivo”. Desde entonces, Trump ha respondido con críticas hacia Meghan, describiéndola como “terrible” y cuestionando su influencia sobre el príncipe Harry.

A pesar de las controversias,As Ever ha tenido un inicio exitoso ya que agotó sus productos en menos de una hora en el día de su lanzamiento. Además que la marca también cuenta con el respaldo de Netflix, con quien Meghan colaboró en la serie With Love, Meghan, donde comparte recetas y consejos de estilo de vida.

El éxito de este programa ha sido tal que ya se confirmó una segunda temporada que se prevé sea estrenada en otoño. Sin embargo, solo el tiempo dirá si este emprendimiento logra consolidarse en el mercado o si las controversias lo eclipsarán.