La poderosa razón que motivó a Meghan Markle para hablar sobre el acoso y sus pensamientos suicidas

Meghan Markle y el príncipe Harry han generado polémica luego de que ofrecieran una entrevista para un programa de Estados Unidos, en la cual hablaron sobre su nuevo proyecto llamado The Parent’s Network, que tiene como finalidad ayudar a padres de familia cuyos hijos hayan sufrido cyberbullying.

Fue el pasado 4 de julio cuando el programa Sunday Morning de la cadena televisiva CBS emitió esta plática en la que también la duquesa de Sussex se sinceró sobre su amarga experiencia con el acoso y los pensamientos suicidas que llegó a tener cuando era miembro de la Familia Real Británica.

¿Por qué Meghan Markle decidió contar su experiencia sobre sus pensamientos suicidas?

En un momento dado de la entrevista, la presentadora Jane Pauley le preguntó a Meghan cuál fue la razón que la llevó a contar su propia experiencia sobre los pensamientos de autolesión que tuvo hace unos años. Recordemos que en 2021, la exactriz de Suits contó a Oprah Winfrey que llegó a pensar en que “ya no quería estar viva”.

Meghan Markle contó en su entrevista de 2021 con Oprah Winfrey que tuvo pensamientos de suicidio CBS

Incluso, reveló en ese entonces que no recibió apoyo por parte de la Familia Real Británica y también señaló que le “daba mucha vergüenza decirlo” y, sobre todo, “admitirlo delante de Harry”. “Pero sabía que si no lo decía, lo haría... y ya no quería seguir viva”, relató aquella vez.

Mientras que en la reciente entrevista indicó que decidió contar su experiencia para ayudar a otras personas. “Si expresar lo que he superado puede salvar a alguien o animar a alguien en su vida a que realmente se preocupe por ellos y no asuma que la apariencia es buena y que todo está bien, entonces vale la pena. Aceptaré un golpe por eso”, recalcó.

También, la esposa del príncipe Harry enfatizó en que el hecho de haber contado esa situación en la que además sufrió acoso en redes sociales, como ella misma denunció públicamente en su momento, la ha ayudado a sanar.

“Cuando has pasado por cualquier nivel de dolor o trauma, creo que parte de nuestro proceso de sanación, y ciertamente parte del mío, es poder hablar abiertamente de ello”, explicó Meghan. “Realmente he rozado la superficie de mi experiencia, pero creo que nunca querría que alguien más se sintiera así, nunca querría que alguien más hiciera ese tipo de planes y nunca querría que alguien más no fuera creído”, apuntó.

Harry y Meghan buscan ayudar a padres de familia cuyos hijos fueron víctimas de cyberbullying

El príncipe Harry y Meghan Markle buscan ayudar a padres de familia que hayan tenido hijos que perdieran la vida a raíz de las redes sociales Getty Images

Por otra parte, a raíz de estos problemas de salud mental de la californiana es uno de los motivos por los que los Sussex se animaron a crear esta nueva iniciativa, a través de su fundación Archwell, que tiene como objetivo ayudar a padres de familia que hayan perdido a sus hijos a causa, de manera directa o indirecta, de las redes sociales y el ciberacoso.

De hecho, en la plática también estuv un matrimonio que contó cómo el hermano del príncipe William y su esposa les han apoyado después de que su hijo de 17 años cometiera suicidio derivado del acoso que sufría de manera digital.