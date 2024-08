Karol Sevilla reconoce el daño que le hizo a su salud mental ser actriz infantil: así es cómo lo afronta

En los últimos años han sido varios los artistas que se han pronunciado sobre la salud mental. Un tema que afecta a miles de personas en el mundo y que no escapa a las celebridades, como es el caso de Karol Sevilla que reconoció públicamente haber tenido problemas relacionados a ello.

Durante una reciente entrevista, la actriz y cantante reveló que el hecho de haber sido una “estrella infantil” le trajo problemas a nivel emocional como desconfiar de sí misma, así como ser juzgada por las personas con las que se rodeaba.

“En la salud mental te puedo decir que en lo que más me dio fue en mi amor propio, en críticas sobre mi físico, en críticas sobre quién era yo, sobre juzgarme porque yo era famosa por quien estaba o con quien me relacionaba, creo que eso fue lo que me hizo mucho daño”, señaló.

Karol Sevilla alcanzó la fama internacional con la serie Soy Luna de Disney Channel Instagram @karolsevillaofc

Recordemos que Karol comenzó su carrera en la actuación desde niña en telenovelas y series de televisión, aunque la fama le llegó hasta 2015 cuando fue elegida para protagonizar la serie de Disney Channel Soy Luna, interpretando los papeles de Luna Valente y Sol Benson, respectivamente.

De hecho, la serie se convirtió rápidamente en un éxito internacional y su personaje le valió ser considerada una ídolo adolescente y ser reconocida mundialmente. Una popularidad que sabe bien que al día de hoy ya no tiene, tal y como ella misma reconoció en la entrevista.

Así es cómo Karol Sevilla enfrenta las críticas

En la plática la joven de 24 años señaló que su aspecto físico ha sido sumamente criticado. Sin embargo, todos estos comentarios negativos les hace frente dejándolos pasar y riéndose de ellos, pues ahora sabe bien quién es y se conoce a sí misma a la perfección. Por lo que ello ya no le afecta tanto

El cambio físicio de Karol Sevilla se debe a que tiene un estilo de vida saludable Instagram @karolsevillaofc

No obstante, la misma Karol ha hablado de este tipo de críticas en otras ocasiones. “Oigan, he visto muchos comentarios en donde dicen que como baje de peso tan rápido, algunos piensan que me operé, creen que pase por un proceso”, apuntó.

Sin embargo, la artista indicó también que su cambio proviene de haber mejorado su estilo de vida. “El único proceso fue cuidarme, comer mejor, ahora que estoy haciendo ejercicio estoy bajando de peso porque diario estoy bailando”, enfatizó.

Por otro lado, las declaraciones de la actriz también dan cuenta de los retos y desafíos que las estrellas infantiles enfrentan y cómo ello repercute en su salud mental. Razón por la cual es esencial que estos temas se visibilicen y se pongan sobre la mesa.