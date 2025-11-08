La princesa Beatriz asume nuevo papel en la familia real británica luego de la polémica salida de su padre

La princesa Beatriz de York vuelve a hacer noticia, pero esta vez por motivos muy distintos a las controversias que rodean a su familia. La nieta de la reina Isabel II ha sido designada subdirectora de la organización benéfica Outward Bound, una institución que promueve el desarrollo personal de los jóvenes a través de la naturaleza y la aventura.

Es un nuevo nombramiento que llega en un momento delicado para los Windsor, tras la decisión del rey Carlos III de retirar oficialmente los títulos reales de su padre, el ahora ex príncipe Andrés, marcando así un punto de inflexión en la familia.

Un nuevo capítulo en la vida pública de Beatriz de York

Beatriz, de 37 años, ha formado parte del patronato de Outward Bound desde 2019, pero su reciente ascenso a subdirectora la coloca ahora en una posición más activa y visible. La organización, que durante décadas contó con el apoyo del duque de Edimburgo, busca inspirar a jóvenes de distintos orígenes a través de programas de educación al aire libre.

Junto a su tío, el príncipe Eduardo, actual patrono real, Beatriz contribuirá a continuar el legado de servicio y compromiso social iniciado por su abuelo, consolidándose como una figura con propósito dentro de la monarquía moderna.

Un gesto de continuidad en medio de la polémica

El anuncio del nuevo cargo coincidió con el evento anual de Outward Bound en el Palacio de St. James, donde Beatriz se mostró sonriente y cercana al público. Su presencia en este acto fue interpretada por muchos como una muestra de unidad y estabilidad dentro de la familia real, en contraste con la situación de su padre, el exduque de York.

Por matrimonio, la princesa también ostenta títulos nobiliarios. Getty

Hace solo unos días, el rey Carlos III firmó una patente real para dejar sin efecto el tratamiento de “Su Alteza Real” y el título de “Príncipe” de Andrés, tras años de controversias públicas. Sin embargo, tanto Beatriz como su hermana Eugenia mantendrán sus títulos como “Altezas Reales” según las disposiciones de Jorge V de 1917.

Beatriz York: un perfil discreto y compromiso con el deber real

Lejos de buscar protagonismo, Beatriz ha sabido mantener un perfil reservado y profesional. Desde su boda con Edoardo Mepelli Mozzi en 2020, combina su vida familiar con sus responsabilidades institucionales.

Además de su nuevo papel, la princesa es consejera de Estado, compuesto que le permite representar al rey en funciones oficiales si este se encuentra ausente o incapacitado.

Gracias a su matrimonio, Beatriz también cuenta con los títulos nobiliarios italianos, entre ellos el de “Nobile Donna”, lo que la convierte en una figura con vínculos aristocráticos tanto británicos como europeos.

El nombramiento de la princesa Beatriz representa una nueva etapa de responsabilidad y equilibrio dentro de la familia real británica. En medio de los retos que enfrenta su linaje, la hija mayor del duque de York demuestra que el deber, la discreción y el compromiso pueden convivir con la modernidad.

Mientras su padre se aleja de la esfera pública, Beatriz da un paso firme hacia adelante, honrando el legado de su abuelo y redefiniendo su propio lugar en la historia de los Windsor.