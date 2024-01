La prudente respuesta de Letizia de España ante los continuos señalamientos de un supuesto affaire

El escándalo del supuesto affaire de la reina de España sigue sonando fuera del Palacio de la Zarzuela. Mientras tanto, la Casa Real no ha hecho ninguna declaración al respecto. A manera de respuesta, Letizia Ortiz ha tenido un prudente cambio de actitud.

De acuerdo con la agenda oficial del año, arrancó con la Pascua Militar. En los primeros días de enero, Letizia reapareció tras las vacaciones de Navidad, acompañada del rey de España y la princesa Leonor princesa Leonor. Después, visitó un Colegio de Educación infantil, junto a Felipe VI, y la semana pasada acudió, en solitario, a un centro de apoyo integral a la mujer prostituida.

En lo que resta del mes, la reina consorte tiene previsto: una visita a la Fundación Sorigué y presencia en un par de actos de la Fundación Princesa de Girona, el 23, y asistir a la inauguración de una feria internacional de turismo, junto a Felipe VI, el 24.

Los reyes de España, Letizia y Felipe, visitaron el centro educativo Gumersindo Azcárate, en León. Casa Real España

Letizia reduce sus apariciones públicas

En comparación con el número de eventos a los que Letizia Ortiz acudió durante el primer mes del año pasado, es notorio que la reina de España está dando un paso atrás.

El contexto de este notorio cambio no es otro que los constantes señalamientos y declaraciones del considerado experto en realeza, Jaime Peñafiel y los mensaje del excuñado, examigo y, supuestamente, examante de Letizia, Jaime del Burgo. Como bola de nieve, a medida que los rumores siguen circulando, el escándalo se torna mayor.

“Muchos opinábamos que la Reina tenía que hablar abiertamente del hecho que le ha ocurrido, sí, porque esconderlo podría dar pie a especulaciones, amenazas, quizás chantajes, y porque no se puede vivir con esa espada de Damocles siempre encima”, comentaba Pilar Eyre en su columna en Lecturas.

Letizia Ortiz ha presenciado actos en solitario durante este 2024 Casa Real de España

¿Una respuesta prudente?

Pero, por lo visto, los asesores de la reina están optando por otra estrategia, más sigilosa y, quizá, más prudente, la reducción de las apariciones públicas de la reina, por un lado.

Mientras que, de otro lado, el fin de semana se hizo noticia que: “Jaime Peñafiel, periodista con más de 20 años en un diario español, fue despedido tras emitir comentarios negativos contra la reina Letizia”, tal y como lo daba a conocer Reforma.

Obvio, el periodista no ha sido callado y, expresó en The Objective: “En el libro fui muy generoso con la Reina Letizia porque reproduje solo el 2% de lo que me informó Jaime del Burgo para no herir la integridad de las personas. (…) No me arrepiento, yo soy como soy, y punto”.

Una postura similar a la Del Burgo, cuando explicó la razón de hablar ahora sobre el tema: “Pienso que lo que necesito es soltar lastre, poner punto final a un capítulo largo y sacar conclusiones que nos ayuden a mejorar. Y para ello hay que relatar los errores, propios y ajenos. Porque de los errores se aprende”.

Y mientras en redes hay una comunidad que ha expresado su apoyo hacia Letizia Ortiz ante los señalamientos por un supuesto affaire, también (otros) rumores sobre el cercano divorcio de los reyes de España. Un panorama complicado en donde lo más prudente es dar un paso atrás.