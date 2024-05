La tajante decisión que tomó el príncipe Harry para no tener que reencontrarse con su hermano William

Las fricciones entre algunos miembros de la Familia Real Británica están más vivas que nunca, sobre todo entre los príncipes William y Harry. Algo que quedó más que demostrado en la pasada visita del duque de Sussex al Reino Unido, ya que ninguno de los dos se vieron las caras.

Sin embargo, ahora ha trascendido entre la prensa británica que el príncipe Harry habría tomado una tajante decisión con tal de no ver a su hermano mayor, aunque eso implique tener que hacerse a un lado en el día más importante de uno sus amigos.

¿Qué hizo el príncipe Harry para no verse con William?

Según lo que cuentan varios medios del Reino Unido, el esposo de Meghan Markle habría rechazado la invitación de asistir a la boda de su amigo Hugh Grosvenor, el duque de Westminster, para no tener que coincidir con el príncipe William.

El príncipe Harry no asistirá a la boda de su amigo Hugh Grosvenor para no ver a su hermano William (Getty Images)

De acuerdo con lo que reveló el experto en realeza Tom Quinn en The Mirror, el hijo menor del rey Carlos III tenía dudas sobre si acudir o no al enlace nupcial de Grosvenor, el cual se realizará a principios de junio, pero que finalmente prefirió no estar presente en dicho evento ya que “no quiere volver a ver a su hermano”.

“Definitivamente tuvo dudas sobre rechazar la invitación a la boda de su amigo, pero no puede soportar la idea de estar en el mismo edificio que su hermano y mucho menos en la misma habitación”, según apunta Quinn.

Mientras que esta decisión del pelirrojo royal proviene, presuntamente, porque el príncipe William será el padrino del duque de Westminster en su boda. Algo que según el comunicador, no le habría parecido al duque de Sussex en lo absoluto, sobre todo porque es muy cercano a Grosvenor.

El duque de Westminster se casará con su novia Olivia Hudson a principios de junio

“Harry sintió que debería haber sido invitado a hacer este papel tan importante, pero una vez más su hermano tiene prioridad”, señaló el experto real.

En tanto que una fuente cercana habría informado anteriormente a Page Six que los Sussex habrían recibido la tarjeta de invitación desde hace meses, pero que Harry “llamó a Hugh y le dijo que sería demasiado desagradable si él y Meghan asistieran, así que se disculpó y su amigo entendió”.

Harry y Meghan no asistirían a la boda del duque de Westminster en junio Getty Images

Por otro lado, el medio Express señala, a partir de una fuente cercana, que ambos siempre fueron muy unidos y que, por lo mismo, esta situación resulta ser “muy triste” ya que desde pequeños han viajado y compartido cumpleaños juntos.

No obstante, con esta acción del pelirrojo príncipe podemos intuir que ninguno de los hijos de Lady Di piensa dar tregua a su enemistad y que esta seguirá pese al difícil momento que vive la monarquía inglesa.