Las impactantes declaraciones de Federico X de Dinamarca reveladas en su libro biográfico Kongeord

Federico X, el nuevo rey de Dinamarca, asumió el trono como único heredero tras la abdicación de Margarita II el pasado 14 de enero. Sin embargo, los fieles seguidores de Su Majestad no esperaban que el monarca publicara Kongeord, su libro biográfico autorizado en donde hace una serie de declaraciones sobre su adolescencia, su familia con Mary Donaldson y sus más íntimos pensamientos.

En español, el título del libro es ‘Palabra de rey’, y es escrito por el autor Jen Anderson. Allí, el hijo de Margarita II hace una retrospectiva sobre cómo fue ser el príncipe heredero y cuán difícil era intentar “ser como los demás”.

La portada del libro de Federico X, el nuevo rey de Dinamarca. (Instagram @detdanskekongehus)

Los secretos de Federico X al descubierto: las íntimas revelaciones

Federico X no quería ser rey

Durante su adolescencia y juventud, Federico solo quería ser como los demás, y su visión no estaba en el trono.

En una de las líneas se lee: “Solo quería ser como los demás chicos de mi edad, y durante muchos años llamarme rey era algo que no deseaba en absoluto”.

Federico X posando en 1991. (Getty Images)

Antes de cumplir la mayoría de edad, misma que lo confirmaría como el heredero oficial a la corona danesa, Federico lo veía como “el fin del mundo”, porque no quería cargar con ese peso en sus hombros.

“Todo lo divertido y emocionante se acabaría”, se lee en otra de las líneas del libro. Luego de esta reflexión, Su Majestad explicó que no fue para nada perturbador como lo recordaba y aclaró que la diversión y las emociones siguieron en su vida.

En su época de juventud, Federico X era famoso por conducir a altas velocidades, tener una larga lista de novias y por desobedecer las reglas.

Mary Donaldson, la gran protagonista de su vida

Mary de Dinamarca no solo fue la gran protagonista de muchos de los pasajes de Federico en Kongeord, sino que también le atribuye gran parte de su ingenio como nuevo gobernante.

Federico X de Dinamarca y su esposa Mary Donaldson. (Getty Images)

En el libro la describe: “Aprendí mucho al tener una mujer que, de vez en cuando, me recuerda que no siempre tengo razón, y que mis palabras no son ciertas automáticamente solo porque soy el hombre de la casa”.

También cuenta cómo es que conoció a Mary de Dinamarca. Fue en el año 2000, en Sydney, Australia. Eran los Juegos Olímpicos y fue un amor a primera vista, pero no solo eso, también encontró a una gran compañera. “Me encantan el matrimonio, mi mujer, nuestros hijos y toda la felicidad que surge de las personas que consiguen permanecer juntas y perseverar”, resalta Federico X.

Será un “nuevo rey” de Dinamarca

Finalmente, Federico X abrazó su deber como rey gracias a su madre, Margarita II. Ahora, afirma “ser la persona que quiere ser” y está seguro de poner su total esfuerzo en “desarrollar eso como rey de Dinamarca”, el pro de la naturaleza, la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.

Los detalles más importantes de la primera gira de Federico X y Mary Donaldson como reyes de Dinamarca

De acuerdo con la lista de compromisos de los representantes de la Casa Glücksburg, Federico y Mary de Dinamarca ya tienen lista la programación de su primer viaje para estrechar lazos con los países vecinos, el cual se llevará a cabo bajo una lógica de “presentación” para dar a conocer las nuevas visiones de la monarquía danesa.

Según los reportes de la prensa europea, la primera gira de los monarcas de Dinamarca tendrá lugar en primavera y, más adelante, se tienen programadas dos visitas oficiales en junio y julio.

