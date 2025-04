¿Le copió a Meghan Markle? Esta princesa europea también lanzará su propia marca

Una nueva royal entra al mundo del emprendimiento con una propuesta que, inevitablemente, ha despertado comparaciones con Meghan Markle, la duquesa de Sussex. Se trata de la princesa Magdalena de Suecia, la hija menor de los reyes Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia, quien hace poco anunció el lanzamiento de su propia línea de cuidado natural de la piel.

La marca, llamada MinLen y que se dedicará a productos para el cuidado de la piel, fue creada en colaboración con Weleda, una reconocida firma de cosmética natural. Y si bien llevará el sello personal de Magadalena, no estará vinculada oficialmente a la Casa Real sueca. Ella misma aclaró que se trata de una “iniciativa privada” y que no usará su título real para impulsar el proyecto. Aun así, el revuelo no se hizo esperar.

La princesa Magdalena de Suecia debuta como empresaria

Al igual que Meghan Markle con su marca As Ever, Madeleine ha optado por dar un giro profesional hacia el universo del bienestar y la belleza. Y, como era de esperarse, muchos ya se preguntan: ¿estamos frente a otra royal que decide construir una identidad propia, más allá de los protocolos?

La princesa Magdalena de Suecia lanzará la marca MinLen IG: @weleda

Sin embargo, en una entrevista con RTL News, la princesa respondió a las críticas de quienes opinan que su emprendimiento “no encaja” con su rol institucional. “Entiendo sus preocupaciones y las críticas que han surgido. Pero hace unos años se tomó una decisión importante: que la familia real se enfocaría más en mi hermana, la princesa heredera (Victoria de Suecia)”, explicó.

Con esta “reconfiguración” de funciones dentro de la monarquía sueca, tanto Magdalena como su hermano, el príncipe Carlos Felipe, quedaron con más libertad para seguir caminos personales y profesionales. La princesa lo expresó así: “Ya no tengo muchas funciones oficiales... así que pensé: ¡Lo haré!”

Mientras que la idea de este proyecto nació hace dos años, poco después de que Magdalena y su esposo regresaran a Suecia tras vivir más de 15 años en Estados Unidos. Surgió como deseo de ser una “madre consciente”, según explica la princesa, con el objetivo de ofrecer a sus hijos productos en los que realmente pudiera confiar.

MinLen, que se presenta como “la primera marca natural, responsable y multigeneracional de cuidado de la piel en Europa”, tiene como objetivo llegar tanto a familias jóvenes como a las más amplias, con un enfoque centrado en la transparencia y la sostenibilidad.

Las comparaciones entre Magadalena de Suecia y Meghan Markle

Meghan Markle también lanzó su marca As Ever recientemente @meghan

Por otro lado, este emprendimiento de Magdalena de Suecia ha generado que sea comparada con Meghan Markle: ambas alejadas del núcleo real, ambas madres preocupadas por el bienestar, y ambas fundando marcas personales sin el respaldo directo de sus títulos. Pero mientras la duquesa de Sussex ha sido duramente criticada por comercializar su imagen, el caso de la royal sueca ha sido más discreto.

En tanto que este tipo de emprendimientos nos hace preguntarnos si estamos ante una nueva tendencia real, o si simplemente son mujeres nobles que buscan dejar su propia huella más allá del protocolo. Por ahora, se espera que esta colaboración de MinLen y la princesa Magdalena llegue a las tiendas este verano, por lo que todos los ojos estarán puestos en esta royal que promete conquistar el mundo de la cosmética con una nueva propuesta.