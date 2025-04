Este habría sido el último intento desesperado de Meghan Markle por reconciliarse con Carlos III

En enero de 2025 se cumplieron cinco años de la renuncia oficial del príncipe Harry y Meghan Markle al reino británico y las cosas no parecen entre los duques y el rey Carlos III, pues continúan distanciados. Sin embargo, se dice que Meghan estaría dispuesta a reconciliarse con su suegro, por lo cual recientemente habría tenido un gesto de paz con él.

Según se informa, el último intento desesperado de Meghan Markle por retomar su relación con el rey Carlos III se suscitó hace unos días, cuando la madre de Archie y Lilibet optó por enviar una caja de regalos a Clarence House. El paquete habría contenido varios productos de la nueva marca de estilo de vida de la duquesa, la cual lleva por nombre “As Ever”.

“As ever” es la nueva marca de estilo de vida de Meghan Markle. @meghan

De acuerdo con el diario The Mirror, el experto en realeza, Neil Sean, afirmó que una “caja de muestra de delicias” de la marca fue entregada en Clarence House con una nota. Además, Ian Pelham Turner le dijo a Fox News que el regalo fue la forma que tuvo la madre de dos hijos de “tender puentes” con la Familia Real, después de la dramática ruptura que ella y Harry tuvieron con La Firma en 2020.

“Entiendo que ella [Meghan] todavía no se sienta respetada, pero pequeños gestos como este son su forma de mostrar compasión por lo que está pasando el rey y ayudar a reconstruir puentes entre el príncipe William , el príncipe Harry y el rey”, dijo el experto.

¿Qué productos forman parte del catálogo de “As Ever”, la nueva marca de Meghan Markle?

La duquesa de Sussex, de 43 años, lanzó su marca de estilo de vida, As Ever, el mes pasado, con artículos como un tarro de miel de 22 libras.

Otro de los artículos más populares de la marca es una mermelada de frambuesa, la cual Meghan describe como: “Lo que comenzó con un pequeño frasco de conservas de frutas frescas, hirviendo en la cocina de mi casa, ha inspirado esta colección curada para traer sorpresa y deleite a su día a día”.

As Ever ofrece toda una gama de productos que aseguran ser deliciosos IG: @meghan/@aseverofficial

De acuerdo con el sitio web de As Ever, también están a la venta una mezcla de té de hierbas con limón y jengibre, un paquete de chispas de flores, una mezcla para galletas de mantequilla con chispas de flores, mezcla para crepas, y otras propuestas herbales para infusionar. Por el momento, todos los productos se encuentran agotados, a tan sólo unos días de su lanzamiento.

“As Ever es más que una marca: es un lenguaje de amor. Creada por Meghan, duquesa de Sussex, As Ever te da la bienvenida a una colección de productos, cada uno inspirado por la pasión por la cocina, el entretenimiento y la hospital con naturalidad”, precisa la marca en su sitio web.