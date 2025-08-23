El corte bob de Margaret Qualley que toda mujer de 40 debería probar para verse sofisticada

Como parte de la promoción de su nueva película “Honey Don’t!”, donde Margaret Qualley comparte créditos con Aubrey Plaza, ambas actrices se presentaron en el programa NYT Cooking para preparar una deliciosa pizza. En la transmisión, la actriz de “La sustancia”, apostó por un look muy fresco y favorecedor que se robó las miradas: un corte bob con las puntas hacia afuera.

El corte bob nunca pasa de moda

La hija de la legendaria actriz Andie MacDowell, ha demostrado que el estilo también se hereda y en su más reciente aparición pública, la joven demostró de forma impecable cómo lucir un corte bob estilizado con las puntas hacia afuera.

A través del tiempo se ha convertido en el favorito de muchas mujeres por su versatilidad y atemporalidad, por ello, este corte es un clásico al que recurrimos cuando queremos un cambio significativo de imagen y un look que nos brinde frescura, elegancia y mucha sofisticación. Estas características lo convierten en el corte ideal para cualquier edad, sin embargo, a los 40, representa una forma sencilla de rejuvenecer nuestra imagen sin perder seriedad ni porte.

¿Por qué apostar por el corte bob a los 40?

Cuando llegamos a los 40, muchas veces apostamos por lucir un look práctico, pero que no sacrifique el estilo. El corte bob, tal como lo luce Margaret, logra ese balance, convirtiéndolo en la opción perfecta para apostar por él.

Gracias a las puntas elevadas, el rostro se aprecia enmarcado, así que nuestras facciones se suavizan mientras la melena luce con movimiento. Otra de sus ventajas es que es un pelo que queda bien en diferentes texturas, sin embargo, apostar por él en su versión lacia marcará mucho la diferencia.

Un detalle que marca la diferencia

El bob de Margaret destaca por ser un corte hecho a la altura de la mandíbula, ligeramente degrafilado y lo que le da el toque son las puntas elevadas hacia afuera. Esta forma de estilizarlo dota al corte de mucha elegancia, un toque reto y sofisticación. Este tipo de acabado resalta el cuello y estiliza la silueta, un efecto que queremos lograr a los 40.

Para aquellas que desean dar un giro a su estilo sin arriesgar demasiado, esta es la opción perfecta, no solo es favorecedor, también es un corte que nos ayuda a proyectar seguridad, personalidad, porte y madurez.

El corte bob de Margaret Qualley confirma que los cortes clásicos nunca fallan. Por supuesto que es un corte que está adaptado a las facciones y estilo de cada persona, sin embargo, algo sí es seguro con él: apuesta por iluminar nuestra imagen para mostrarnos elegantes a los 40.