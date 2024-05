Lionel Richie rompe el silencio y habla sobre la salud de Carlos III: ¿qué dijo?

Para nadie es un secreto que Lionel Richie es muy cercano a la Familia Real Británica y al rey Carlos III, con quien mantiene una larga amistad desde hace varias décadas. Por ello es que, al ser cuestionado recientemente sobre la salud del monarca, ha decidido romper el silencio y contar cómo se encuentra.

En exclusiva para People, el cantautor estadounidense ha dado más detalles de la condición del monarca británico, ya que este se encuentra en pleno tratamiento contra el cáncer, el cual le fue detectado tras haberse sometido a una operación de próstata a finales de enero pasado.

Carlos III se ve “fantástico”, según Lionel Richie

El pasado jueves 2 de mayo, mientras asistía a la Gala Global inaugural de King’s Trust en Nueva York, el astro de la música sugirió en entrevista para el citado medio que el rey se encuentra muy bien. “Felizmente puedo decir que está fantástico”, recalcó.

Lionel Richie dijo que Carlos III está “fantástico” Archivo

Sin embargo, también dijo que entiende que "él necesita quedarse quieto”, haciendo referencia a que, aunque ha progresado favorablemente, debe tener cuidado ya que sigue en tratamiento.

También, Richie dejó en claro que aunque la salud de Carlos ha ido bien, todavía deberá extremar precauciones. “Lo más importante es que lo está haciendo bien. Ha vuelto a sus obligaciones y, por lo tanto, no me gustaría que lo primero que hiciera fuera acercarse... no probemos nada aquí", enfatizó.

Por otro lado, el artista de 75 años dejó entrever que mantiene un contacto directo con el esposo de la reina Camilla en medio de su enfermedad, ya que aseguró que era muy probable que, al terminar el evento, el mismo rey Carlos le llamaría para saber cómo había salido la gala. “Créeme, me va a preguntar qué tal ha ido todo cuando terminemos esta noche. Voy a recibir una llamada en la que me preguntará: '¿Cómo ha sido?’”, dijo entre risas.

La gran amistad de Carlos III y Lionel Richie

La amistad de Lionel Richie y Carlos III data desde hace varias décadas Getty Images/Getty Images

Como ya adelantábamos al principio, la amistad de Lionel y el monarca británico data desde los años ochenta ya que el artista ha colaborado con varias iniciativas de la Familia Real desde esa época.

De hecho, una de las más sonadas es el Prince’s Trust, que es una organización que presidía Carlos antes de subir al trono y convertirse en rey de Inglaterra, además de que el año pasado el cantante también estuvo presente en su coronación.