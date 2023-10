Los mejores looks de Máxima de Holanda en su visita a Sudáfrica

Máxima de Holanda no para de sorprender a sus seguidores por medio de su papel como una de las it girls maduras más emblemáticas de la realeza europea, ya que últimamente no hay evento al que acuda la royal sin lucir un llamativo y moderno outfit, adscrito a su ya sentado sello personal, el cual suele caracterizarse por el uso de coloridas prendas y llamativos sombreros.

Recientemente, a punto de dar por terminada su agenda de octubre 2023, Máxima, junto con su esposo, el rey Guillermo Alejandro, acudieron a la invitación de Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, para dar un tour por la nación, ubicada al extremo más meridional del continente africano y donde el clima suele ser cálido.

Para asistir a la serie de visitas guiadas dentro de la capital, desde el momento de su aterrizaje, Máxima lució una serie de atuendos alegres, los cuales no escatimaron en extravagancia, ya que cada uno de ellos contó con detalles que hicieron resaltar a la royal de los demás miembros de la política presentes en las reuniones de carácter diplomático en las que pasó lista.

El look de Máxima para aterrizar en Sudáfrica

A su llegada a Sudáfrica, los reyes de los Países Bajos coordinaron el color de sus atuendos. AFP

Para arrancar con todo la gira, la reina consorte de los Países Bajos optó por lucir un bello vestido camisero confeccionado en color azul marino de la marca Jantaminiau, el cual acompañó con un clutch de Banana Republic y un tocado de la Maison Natan.

Máxima y Guillermo pasearon en un prado con jacarandas

Los reyes de Holanda compartieron uno de sus momentos más románticos paseando entre Jacarandas en Sudáfrica @koninklijkhuis

Uno de los momentos más icónicos del viaje de los reyes de Holanda en Sudáfrica fue cuando, mostrándose como una feliz pareja, posaron para sus seguidores en Instagram sobre un paseo enmarcado por un plantío de jacarandas, flores que contrastaron a la perfección con el vestido Zeus n Dione en color naranja y beige que portó la royal, y con la corbata del mismo tono que llevó su distinguido esposo.

Además, este look, con el que Máxima cautivó en redes sociales, contó con la presencia de un delicado tocado firmado por Gianvito Rossi, el cual estuvo confeccionado con tela blanca y tuvo como adorno un pequeño velo que cayó sobre una parte de la frente de la reina.

El atuendo estrella del segundo día de Máxima en Sudáfrica

Como ya es costumbre, Máxima no dejó de posar sonriente durante su visita a Sudáfrica @koninklijkhuis

El día 19 de octubre se vio engalanado con la presencia de Zorreguieta portando el modelo “Logo Silk” en morado también de la Maison Natan, el cual contó con un diseño asimétrico de cruces y un adorno abombado en la parte superior de la manga izquierda, lo que sin duda reafirmó la imagen original que siempre proyecta la representante de la corona de los Países Bajos.

El look más brillante de Máxima de Holanda

El vestido decorado con lentejuelas doradas y anaranjadas de Máxima de Holanda promete convertirse en una tendencia de la moda madura @koninklijkhuis

Emanando una estética charleston, el segundo cambio de ropa de Máxima para el jueves, recurrió al uso de un hermoso vestido color anaranjado confeccionado con adornos que en conjunto dieron la ilusión de ser flecos con movimiento, el cual lleva por nombre ‘Mollo’ Silk Lined Tulle Top con lentejuelas bordadas y que está firmado también por Natan Couture, marca que definitivamente se consolidó como la favorita de la reina durante este viaje.

Máxima de Holanda se despide de Sudáfrica con un bello vestido de flores

Seguramente, todas las fashionistas miraron con ojos de deseo al vestido estampado con rosas, modelado por Máxima de Holanda @koninklijkhuis

Uno de los looks de Máxima para despedirse de la nación que la acogió por algunos días fue un delicado vestido blanco, adornado con llamativos motivos de flores rojas y esporádicos toques de otros tonos asociados con la naturaleza. Además de con su simpática personalidad, la royal elevó este atuendo con un llamativo tocado en color rojo, de la Maison Fabienne Delvigne y con un par de stilettos también en color carmín, dando por hecho que este viaje fue uno de los mejores en materia de estilo para la sonriente reina de Holanda.