Margarita de Borbón cumple años: conoce a la hermana del rey Juan Carlos que renunció al trono por amor

El panorama de la Familia Real Española no pintaría de la misma manera de no haber sido por las decisiones tomadas por Margarita de Borbón en el pasado, ya que ella, al ser la hermana menor del rey emérito Juan Carlos, al nacer le correspondía un tercer lugar en la línea sucesoria al trono, al cual decidió renunciar por amor.

Margarita de Borbón, actualmente es infanta de España y duquesa de Soria y de Hernani y el día de hoy 6 de marzo de 2024 se encuentra cumpliendo 84 años de edad.

¿Quién es Margarita de Borbón, la hermana invidente del rey emérito Juan Carlos I?

El rey Juan Carlos I tiene una hermana que vive con una discapacidad Pool/Getty Images

Margarita de Borbón, la tía del rey Felipe VI, es una de los cuatro descendientes que tuvieron el rey Juan de Borbón y su esposa María de las Mercedes de Borbón y Orleans, siendo ella la tercera en nacer, después de su hermana la infanta Pilar, duquesa de Badajoz y Juan Carlos I.

Como dato curioso, cabe destacar que Margarita de Borbón es invidente de nacimiento. Sin embargo, esta discapacidad no impidió que la infanta desarrollara un gran gusto por el aprendizaje, especialmente por el de otros idiomas diferentes al español; ni tampoco impidió que a lo largo de su vida tuviera una fuerte afición a la música, especialmente la electrónica y el rock, como Bon Jovi y Bruce Springsteen, bandas a las que ha podido presenciar en diferentes festivales.

La relación de Margarita de Borbón con los reyes de España actualmente es muy cordial, aunque cabe destacar que en el pasado la royal no se ha abstenido de opinar negativamente de la reina Letizia, ya que una vez, cuando fue cuestionada sobre la supuesta pelea de la ex periodista con Doña Sofía, la infanta se dispuso a contestar: “¿Qué quieres que te diga? Me parece muy mal”.

Margarita de Borbón, la infanta de España que renunció al trono por amor

Al casarse con una persona ajena a la realeza, la hermana del rey emérito Juan Carlos renunció a sus derechos de sucesión Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

En 1972, la hermana menor del rey Juan Carlos I renunció a sus derechos de sucesión al trono español, al decidir contraer matrimonio con una persona ajena a alguna Familia Real: el médico Carlos Emilio Juan Zurita y Delgado.

Las consecuencias de su romántica decisión se basaron en la Pragmática Sanción del rey Carlos III sobre matrimonios, por lo que tanto Margarita como todos sus descendientes han quedaron excluidos de la línea sucesoria.

Margarita es madre de Alfonso Carlos Zurita y Borbón y de María Sofía Emilia Carmen Zurita y Borbón, quienes actualmente reciben el nombramiento de “grandes de España”.

Como dato adicional, también cabe mencionar que Margarita de Borbón y Borbón-Dos Sicilias cuenta con las distinciones de Dama de Honor de la Real Hermandad del Santo Cáliz de Valencia, la de Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa, entre otras.