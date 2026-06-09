Marius Borg pide su liberación tras el deterioro de salud de Mette-Marit

La familia real noruega atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años. Mientras la preocupación por la salud de Mette-Marit de Noruega sigue creciendo, su hijo mayor, Marius Borg Høiby, ha solicitado salir de prisión preventiva para poder estar cerca de ella en medio de esta delicada situación.

La petición se produjo pocos días después de que la Casa Real confirmara que la princesa heredera fue incluida en la lista de espera para un trasplante de pulmón, una medida que refleja el grave avance de la fibrosis pulmonar crónica que padece desde 2018. Los médicos han explicado que el deterioro de su estado de salud se ha acelerado durante los últimos meses, obligándola a reducir prácticamente toda su agenda oficial.

En este contexto, el caso de Marius ha vuelto a ocupar titulares en Noruega y en toda Europa.

La emotiva petición de Marius Borg

Durante una audiencia celebrada en Oslo, Marius Borg expresó la angustia que siente por la situación de su madre. Según medios noruegos, aseguró que le resulta muy difícil permanecer en prisión mientras ella enfrenta uno de los momentos más críticos de su enfermedad.

El hijo de Mette-Marit explicó que actualmente solo puede verla durante las visitas autorizadas y pronunció una frase que ha generado un enorme impacto mediático: afirmó que cada encuentro con su madre podría ser el último debido a la gravedad de su estado de salud.

Su defensa solicitó que pueda permanecer en libertad o bajo vigilancia electrónica mientras espera conocer la sentencia de su caso.

La salud de Mette-Marit preocupa a Noruega

La noticia llega apenas unos días después de que la Casa Real anunciara oficialmente que la princesa heredera necesita un trasplante pulmonar. Los especialistas del Hospital Universitario de Oslo señalaron que la progresión de la enfermedad es grave y que la situación requiere seguimiento constante.

Mientras Mette-Marit continúa lidiando con el avance de su enfermedad pulmonar, su hijo mayor, Marius Borg, ha hecho una petición que ha captado la atención de la opinión pública y de los medios europeos. Per Ole Hagen/Getty Images

En los últimos meses, Mette-Marit ha sido vista en algunos actos públicos utilizando oxígeno suplementario, una imagen que evidenció el impacto que la fibrosis pulmonar ha tenido en su vida cotidiana.

La enfermedad también ha provocado cambios importantes dentro de la familia real. El príncipe Haakon ha ajustado su agenda para pasar más tiempo junto a su esposa, mientras que otros miembros de la familia han reorganizado sus actividades para acompañarla durante este proceso.

¿Qué pasará ahora con Marius Borg?

Aunque un tribunal de Oslo autorizó inicialmente la liberación de Marius Borg debido a las circunstancias familiares, la Fiscalía apeló la decisión de forma inmediata. Como consecuencia, seguirá en prisión preventiva hasta que una instancia superior revise el caso.

Marius espera además la lectura de su sentencia, prevista para el 15 de junio, la Fiscalía ha solicitado una pena de siete años y siete meses de prisión por los numerosos cargos que enfrenta.