Realeza

Mary de Dinamarca le dice ‘sí’ al vestido entallado de volantes que querrás lucir a los 50

La reina consorte volvió a deslumbrar con un diseño elegante y femenino confirmando su lugar como referente de estilo.

September 26, 2025 • 
Lily Carmona
Mary de Dinamarca.jpg

Mary de Dinamarca apuesta por el vestido entallado de volantes.

@detdanskekongehus

Mary de Dinamarca no solo conquista al mundo por su cercanía y naturalidad, también lo hace a través de su impecable estilo. En su más reciente aparición durante la Noche de la Ciencia en Copenhague, la reina consorte apostó por un vestido estallado en color azul de Carla Zampatti, un diseño con volantes en la parte superior del escote que rápido se convirtió en el centro de la atención por su sofisticación.

Con este look que resalta la silueta, Mary confirma que a los años se puede seguir brillando con propuestas que equilibren modernidad y elegancia.

El vestido entallado, el aliado a una edad madura

La prenda que eligió Mary combina varios elementos que favorecen y estilizan la figura.
Apostando por un vestido de noche de la diseñadora Carla Zampatti, el vestido con volantes se robó la noche y es que permitió que la royal luciera su silueta de forma refinada y elegante, convirtiendo a este vestido en el aliado perfecto para ocasiones especiales, sí, pero también para destacar la silueta femenina. La royal apostó por combinar esta prenda con pendientes largos, un bolso clutch y un par de stilettos a juego con el color del vestido.

Este vestido logró enmarcar su cintura, mientras que los volantes en la parte superior añadieron dinamismo sin sobrecargar el atuendo, dando como resultado un look refinado y muy sofisticado.

El secreto del estilo de Mary

Mary de Dinamarca reafirma su lugar como una de las royals mejor vestidas en cada aparición. Su elección suele adaptarse a diseños formales y elegantes, aunque también la hemos visto apostar por atuendos relajados que demuestran que la modernidad y la elegancia son dos elementos importantes de su styling. Otro de sus grandes secretos es apostar por detalles retacados y minimalistas, aunque ha habido excepciones como este caso, donde apostó por un diseño con peso visual en la parte superior de la prenda.

Al optar por un diseño con estructura y detalles como los volantes, Mary nos deja ver que los 50 no tienen por qué detenernos de apostar por diseños con elementos visuales como estos sin dejar de vernos femeninas y elegantes.

Cómo adaptar este look en la vida diaria

Aunque el vestido de Mary es perfecto para un evento oficial, es posible inspirarse en su propuesta para implementarlo en nuestra vida diaria. Apostar por un vestido en tonos oscuros, en colores básicos como el negro, azul marino, café o incluso el burdeos, puede ser el aliado para nuestro camino a la oficina, para alguna junta o reunión laboral, así como para ocasiones como cenas o celebraciones familiares.

Apostar por colores oscuros nos ayudará a desviar la atención de algunas zonas como nuestro vientre abultado (el cual no tiene nada de malo; sin embargo, muchas veces nos sentimos más cómodas al disimularlo).

Con su vestido entallado, Mary de Dinamarca no solo nos dio cátedra de cómo lucir impecable y refinada a los 50, sino también nos recordó por qué es una de las royals mejor vestidas y con un estilo impecable.

