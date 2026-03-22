Mary de Dinamarca sorprende con pantalones parachute: el look más atrevido de la royal a los 54

Si algo ha dejado claro Mary de Dinamarca en su más reciente viaje oficial a Australia, es que su estilo sigue evolucionando… y arriesgando. La reina consorte, conocida por su elegancia clásica, sorprendió al apostar por una silueta poco habitual dentro del armario royal: pantalones amplios tipo parachute, una elección que rápidamente dio de qué hablar.

Lejos de los vestidos midi o los trajes estructurados que suele llevar, este look confirma que incluso dentro de la realeza hay espacio para experimentar con tendencias más modernas.

El look que rompió con lo tradicional

Durante su visita oficial junto al rey Federico X, Mary apostó por estilismos más relajados en algunos compromisos. Entre ellos, destacaron pantalones de silueta amplia y volumen marcado, una tendencia que recuerda a los llamados parachute pants o pantalones oversize.

Este tipo de prenda, caracterizada por su caída suelta y aire desenfadado, se aleja del estilo más estructurado que suele dominar en la realeza. Sin embargo, Mary logró equilibrarlo con piezas más clásicas, como blusas elegantes o zapatos de tacón, manteniendo así su esencia sofisticada.

Una apuesta moderna en plena gira oficial

La aparición forma parte de su visita oficial a Australia en marzo de 2026, un viaje especialmente significativo, ya que es su país natal y el primero desde que se convirtió en reina en 2024. Durante esta gira, Mary ha combinado looks más formales con otros mucho más relajados, incluyendo jeans, faldas fluidas y pantalones amplios, mostrando una faceta más versátil.

Por qué este look marca tendencia

Los pantalones tipo parachute no son nuevos, pero sí están viviendo un fuerte regreso en 2026 porque son cómodos, amplia y ligeramente deportiva conecta con una moda más relajada. Lo interesante es ver cómo Mary los adapta a su estilo, en lugar de llevarlos de forma completamente casual, los integra en outfits pulidos, demostrando que una prenda arriesgada también puede verse elegante.

