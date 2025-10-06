Máxima y Guillermo de Holanda dan la bienvenida al nuevo integrante de la familia real

Este año, el 4 de octubre, se celebró el Día Mundial de los Animales, y los reyes de Holanda lo aprovecharon para compartir una noticia entrañable: a partir de ahora, a la familia de Máxima y Guillermo de Holanda se unía un nuevo miembro.

A través de una publicación en redes sociales, los reyes presentaron de forma oficial a Jagger, un cachorrito labrador negro, que llega para acompañar a Mambo, el caniche toy blanco que ha sido compañero fiel de la monarquía desde hace años. Este gesto no solo muestra un lado personal y tierno de los soberanos, sino que refuerza la cercanía y humanidad que proyectan en sus apariciones públicas.

Jagger, el nuevo miembro de la familia real holandesa

La casa real compartió la noticia de la llegada de Jagger a través de sus redes sociales, junto con una imagen muy tierna: Jagger y Mambo posando juntos sobre una mesa en un jardín en el cual se extiende un pequeño lago al fondo de la postal.

La escena no solo transmitió serenidad, sino mucha armonía y ternura, provocando que los perritos se robaran el corazón de más de una persona.

De acuerdo con reportes de medios holandeses, el anuncio de la llegada de este nuevo cachorrito fue sincronizado como un gesto simbólico: “¡Es el Día Mundial de la Mascota! Mambo, con su amigo Jagger, el nuevo cachorro labrador del rey Guillermo-Alexander y la reina Máxima”, se leía en la publicación.

Jagger llegaría en un momento clave dentro de la vida de la familia real y es que las hijas de los reyes, Amalia, Alexia y Ariane, se encuentran estudiando fuera del país, por lo que Jagger será el encargado de cuidar y hacer compañía a los reyes.

Mambo, un compañero con historia

Mambo, el caniche toy blanco de los reyes, ha ocupado un lugar muy especial en el corazón de la familia real (y en las imágenes reales también). Desde su debut en 2021, el pequeño perrito se ha convertido en parte importante de la vida de los reyes, saliendo en múltiples fotografías y posando tanto con Máxima y Guillermo, así como con sus hijas.

Expertos en realeza han señalado la conexión afectiva de la familia real con Mambo, así como el lado cálido y humano que, detrás del protocolo, la casa real ha demostrado con sus animalitos de compañía.

Una bienvenida simbólica

La presentación de Jagger no solo es una noticia adorable, sino una estrategia simbólica que no busca únicamente revitalizar la imagen real con ternura y cercanía. En un contexto donde el cuidado del medio ambiente y la preocupación por conservar el único hogar que tenemos los seres humanos son importantes, Máxima y Guillermo envían un mensaje de compañía, cariño y conciencia. Especialmente al hacerlo en una fecha tan significativa como lo es el Día Mundial de los Animales, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia y cuidado de todas las especies del mundo (principalmente aquellas que se encuentran en peligro de extinción).

El ingreso de Jagger al núcleo de la realeza holandesa es mucho más que la llegada de un nuevo cachorro: es una manifestación pública de afecto, humanidad y concientización sobre el papel de los animales en nuestro entorno. Con este noble gesto, Máxima y Guillermo de Holanda mostraron que detrás del título, los compromisos reales y los protocolos, existe un hogar con mucho espacio para el amor, incluso aquel de cuatro patitas.