Meghan Markle hizo esta tajante confesión sobre cómo cuida de su salud mental

Durante su participación en la cumbre TIME100 en Nueva York el pasado 23 de abril, Meghan Markle sorprendió al realizar una confesión contundente sobre su salud mental. Uno de los temas que siempre ha defendido.

Así es cómo Meghan Markle pone límites

En conversación con la CEO de Time, Jessica Sibley, Meghan abordó sin tapujos lo que implica estar siempre bajo la lupa pública y señaló que ha procurado poner límites en este sentido para mantener su bienestar y bloquear el ruido del exterior. “He hecho un esfuerzo muy, muy consciente por crear límites para mí, para mi salud mental, mi bienestar y, sin duda, para ser un modelo a seguir también para mis hijos”, recalcó.

“Soy consciente no solo de criar a una joven fuerte y segura de sí misma, sino también de tener un hijo”, comentó refiriéndose a los príncipes Archie y Lilibet. “Creo que es igualmente fundamental que los hombres jóvenes crezcan con una confianza y un sentido de sí mismos que empoderen también a las mujeres que los rodean”, aseveró.

Meghan Markle reveló a la CEO de Time, Jessica Sibley, que ha tenido que poner límites para cuidar de su salud mental IG: @meghan

Además, inspirada por una cita de la comediante Tina Fey —“si alguna vez te sientes bien contigo misma, existe algo llamado internet donde puedes encontrar a muchas personas que no te quieren”— Meghan señaló que ha aprendido a no darle importancia a esas críticas. “Cuando logro no solo ignorar ese ruido, sino realmente no darle ningún crédito, se ha convertido en una parte integral de mi día a día”, apuntó.

Si bien reconoció que su método puede parecer un tanto extremo, ya que en ocasiones se siente “desactualizada” respecto a las noticias del momento porque la información solo le llega cuando es “necesario”, para ella, esta desconexión selectiva se ha convertido en una fuente de paz y enfoque para saber dirigir su trabajo.

“Eso es parte de lo que me da paz. También me ayuda a tener un enfoque muy estratégico en la intención de los productos, la creatividad y el trabajo de producción que estamos haciendo y que quiero aportar”, indicó la esposa del príncipe Harry.

Por último, antes de concluir su participación en este evento, la duquesa de Sussex reveló lo feliz que se sentía en esta etapa de su vida con sus hijos y Harry. “Una confesión que puedo decir con total comodidad hoy es que estoy más feliz que nunca. Tener a una pareja y un esposo tan solidario, y niños sanos y tan alegres... jamás habría imaginado sentirme así a esta altura de mi vida. Y realmente lo siento así”, finalizó.