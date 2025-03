Meghan Markle podría haber asistido a los Premios Oscar 2025: la tajante excusa que aseguran no aprovechó

Durante los días previos a la entrega de los Premios Oscar 2025, se había especulado que Meghan Markle asistiría a esta ceremonia. Algo que finalmente no sucedió. Sin embargo, hay quienes consideraron que bien pudo haber aprovechado este evento para hacer acto de presencia ya que tenía una gran excusa para ello: promocionar su nueva serie en Netflix.

Recordemos que en los últimos días la duquesa de Sussex ha estado bajo el ojo público ya que este próximo 4 de marzo se estrena su serie With Love, Meghan en el gigante del streaming. Por lo cuál algunos expertos intuían que pudo haber aprovechado la gala de estos premios como plataforma para promocionar su programa.

¿Por qué Meghan Markle no fue a la ceremonia de los Premios Oscar 2025?

De hecho, la experta en relaciones públicas Rebecca May, señaló al Daily Mail días antes de los Oscar que la presencia de Meghan sería “una oportunidad perfecta para ponerla nuevamente en el centro de atención para promocionar el nuevo ‘show’”. Esta estrategia de marketing habría permitido a la exactriz de Suits capitalizar la atención mediática de uno de los eventos más importantes de la industria del entretenimiento.

Harry y Meghan no asistieron a la ceremonia de los Premios Oscar a pesar que se rumoraba que estarían presentes Getty Images

Sin embargo, a pesar de las expectativas y de la aparente oportunidad de promoción, Meghan Markle no asistió a la gala celebrada en el Dolby Theatre de Los Angeles el pasado 2 de marzo. Por lo que su ausencia también ha generado diversas reacciones.

Algunos sugieren que la inasistencia de Meghan y el príncipe Harry fue para evitar el escrutinio público y las posibles críticas que su presencia en la gala podría haber suscitado. Desde su salida de la Familia Real Británica en 2020, tanto la duquesa de Sussex como el príncipe Harry han sido objeto de atención mediática constante, y su participación en eventos de alto perfil podría intensificar aún más esa exposición.

Por otro lado, el comentarista de realeza Richard Fitzwilliams no coincide con la opinión de la experta May, ya que para él los Sussex no tenían nada que hacer en la ceremonia de los Oscar porque la pareja “no tiene ninguna conexión con el cine”, según indicó a GB News.

Algunos consideran que Meghan Markle pudo haber ido a los Oscar para promocionar su nueva serie en Netflix Getty Images

Además, es importante considerar que la logística y la planificación que implica asistir a una ceremonia como los Oscar también pudo haber influido en que la duquesa decidiera no asistir. Aunque ello jamás lo sabremos realmente.

Pero en cualquier caso, es evidente que la esposa del príncipe Harry continúa siendo una figura de interés público, y sus decisiones, tanto profesionales como personales, seguirán siendo objeto de atención y análisis en los medios de comunicación y entre el público en general.