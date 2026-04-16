Meghan Markle sorprende con camiseta “Mama” y un guiño a su vida en California

En medio de su visita oficial a Australia, Meghan Markle volvió a demostrar que su estilo también comunica. Durante una de sus actividades en Melbourne, la duquesa de Sussex apareció con una camiseta con la palabra “Mama”, un detalle sencillo pero cargado de significado que rápidamente llamó la atención.

El look no solo destacó por su aire relajado, también por el mensaje personal que parece conectar con su vida actual en California, donde Meghan ha construido una etapa mucho más íntima y familiar junto a su esposo, el Príncipe Harry.

Un look casual con mensaje emocional

Lejos de los estilismos más estructurados que suelen acompañar este tipo de giras, Meghan apostó por una imagen más cercana. La camiseta “Mama” no es solo una prenda básica: refleja su faceta como madre y su prioridad por la vida familiar, especialmente con sus hijos.

El contexto: cultura y conexión en Melbourne

La aparición tuvo lugar durante una jornada significativa en Melbourne, donde los duques de Sussex se reunieron con representantes del Koorie Heritage Trust antes de participar en el Scar Tree Walk.

Este recorrido forma parte de una experiencia que conecta las culturas tradicionales y contemporáneas de la Nación Kulin, ofreciendo una mirada profunda a su historia y significado cultural.

Entre una agenda oficial y un mensaje personal, Meghan Markle volvió a llamar la atención por su estilo. Getty Images

Un guiño a California en plena gira internacional

Aunque la agenda oficial estaba centrada en Australia, el look de Meghan pareció traer un pedazo de su vida en California. La camiseta “Mama” ha sido interpretada por muchos como un guiño a su círculo cercano, incluyendo amistades y su día a día lejos de la realeza británica.

Porque sí, a veces una prenda tan simple como una camiseta puede decir mucho más de lo que parece y en este caso, dejó claro que la maternidad y sus raíces personales siguen siendo el centro de su vida, incluso en medio de una gira internacional.