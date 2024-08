Meghan Markle y príncipe Harry: uno a uno, los momentos más tensos de la entrevista de la que habla el mundo

El príncipe Harry y Meghan Markle se han convertido de nuevo en noticia luego de la reciente entrevista que dieron para la cadena estadounidense CBS en la cual hablaron sobre su nuevo proyecto, así como de los pensamientos suicidas que la duquesa llegó a tener cuando era miembro de la Familia Real Británica.

Fue el pasado domingo 4 de agosto que el programa de televisión Sunday Morning emitió dicha plática y, desde entonces, ha generado gran revuelo. Por ello aquí te tenemos, uno a uno, los momentos más destacados de esta entrevista.

¿Qué dijeron Harry y Meghan en su nueva entrevista?

Entre las cuestiones que abordaron los duques de Sussex se encuentra su nuevo proyecto llamado The Parent’s Network, el cual se raliza a través de su fundación Archwell y tiene como objetivo ayudar a los padres de familia cuyos hijos se han visto afectados por el acoso derivado de las redes sociales.

También, uno de los momentos de más tensión fue cuando la presentadora Jane Pauley le preguntó a la duquesa cuál era el motivo que la había llevado a contar que tuvo pensamientos suicidas, pues recordemos que en 2021 Meghan reveló a Oprah Winfrey que llegó a pensar en que “ya no quería estar viva”.

“Si expresar lo que he superado puede salvar a alguien o animar a alguien en su vida a que realmente se preocupe por ellos y no asuma que la apariencia es buena y que todo está bien, entonces vale la pena”, recalcó. “Cuando has pasado por cualquier nivel de dolor o trauma, creo que parte de nuestro proceso de sanación, y ciertamente parte del mío, es poder hablar abiertamente de ello”, dijo.

Meghan Markle contó su propia experiencia sobre tener pensamientos suicidas con el fin de ayudar a otros que pasan por una situación similar CBS/ YouTube

Además, Markle también señaló que ella “nunca querría que alguien más se sintiera así" y que, mucho menos, “hiciera ese tipo de planes” ya que tampoco “querría que alguien más no fuera creído”.

Mientras que el príncipe Harry resaltó la gran importancia de que los padres de familia estén alerta de sus hijos ya que existe un gran peligro de las redes sociales y pueden hacer mucho daño sin tener que salir de casa.

El príncipe Harry resaltó la gran importancia de que los padres de familia estén alertas con sus hijos por los peligros que existen en redes sociales CBS/ YouTube

“Hemos llegado a un punto en el que casi todos los padres tienen que ser los primeros en responder. Y ni siquiera los mejores especialistas del mundo serían capaces de distinguir los signos de un posible suicidio. Eso es lo más aterrador de todo, resaltó.

“Siempre hablamos de que en los viejos tiempos si tus hijos estaban bajo tu techo sabías lo que hacían. Al menos estaban a salvo, ¿no? Y ahora, pueden estar en la habitación de al lado, en una tablet o en un teléfono, y meterse en esas madrigueras de conejo. Y antes de que te des cuenta, en 24 horas, podrían estar quitándose la vida”.

Por otra parte, en la misma plática la pareja reconoció que otra de las razones que los han llevado a crear esta iniciativa es para poder proteger a sus hijos, los pequeños príncipes Lilibet y Archie.

El príncipe Archie y la princesa Lilibet tienen actualmente 5 y 3 años, respectivamente Especial

“Nuestros hijos son pequeños. Tienen 3 y 5 años, son increíbles. Pero lo único que queremos hacer como padres es protegerlos”, dijo la exactriz de Suits."Y, como podemos ver lo que está sucediendo en el espacio online, sabemos que hay mucho trabajo por hacer”, puntualizó.

Por último, este proyecto de los Sussex nace también del acoso que en su momento llegó a recibir la propia Meghan desde que formó parte de la Familia Real Británica. Y si bien sus decisiones pueden no ser las mejores en los últimos años —que eso puede ser debatido en otro punto— también es cierto que ello les ha generado muchas críticas negativas y ataques en redes sociales. Algo que, en ciertas circunstancias, puede derivar en problemas de salud mental