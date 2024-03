De mensajes emotivos a comentarios incómodos, el apoyo a Kate Middleton tras confesar que tiene cáncer

Atrás quedaron las listas sobre los errores de edición de la fotografía familiar y se espera, que, poco a poco, también queden en el olvido las teorías que conspiraban sobre la salud de Kate Middleton. Tras el emotivo mensaje compartido por la princesa de Gales donde explicaba que padece cáncer, el mundo entero no tardó en mostrar su apoyo.

Tal como lo reporta CNN, la noticia le dio la vuelta al mundo. Pero en Gran Bretaña, los diarios que comenzaron a circular el sábado por la mañana abordaron el tema de manera tranquilizadora: “Kate, no estás sola” se leía en la portada de The Sun; “La princesa revela que tiene cáncer y dice: ‘estaré bien’” publicaba The Times y FT Weekend comentaba: “Kate pone fin a las especulaciones”.

Aunque el movimiento para acabar con las teorías de conspiración puede ser leído como audaz, frontal y directo, para muchos expertos, tanto en realeza como en comunicación, llegó tarde.

En el análisis de Lauren Said-Moorhouse y Max Foster en la CNN se destaca: “Fue poderoso escucharla hablar tan clara y abiertamente sobre lo que está experimentando. Esa decisión de conectarse sola con el público habría sido una decisión que tomó en consulta con su esposo, el príncipe William, heredero al trono británico”.

Mientras tanto, en redes, el tono de la conversación dio un giro radical, y hashtags como como “WeLoveYouCatherine” y “GetWellSoonCatherine” se volvieron tendencia.

La princesa de Gales anunció por medio de un video que padece cáncer Kensington Royal

La admiración de su rey y su pueblo

A través del Palacio de Buckingham, Carlos III dijo estar “muy orgulloso de Catalina por su valentía al hablar como lo hizo. Después de su estancia juntos en el hospital, el rey ha permanecido en estrecho contacto con su amada nuera durante las últimas semanas. Ambos, Sus Majestades, continuarán ofreciendo su amor y su apoyo a toda la familia en este momento difícil”. Recordemos que, el propio rey de Inglaterra actualmente está recibiendo un tratamiento por cáncer.

Por su parte, Rishi Sunak, el primer ministro británico, comentó a través de su portavoz que: “en las últimas semanas ha sido sometida a un intenso escrutinio y tratada injustamente por ciertos sectores de los medios de comunicación de todo el mundo y en las redes sociales” y, a través de sus redes sociales, expresó: “La Princesa de Gales cuenta con el cariño y apoyo de todo el país.”

Tal vez una de las reacciones más emotivas fue la del hermano de la princesa, James Middleton, quien expresó: “A lo largo de los años, hemos escalado muchas montañas juntos. Como familia, también escalaremos esta contigo”, incluyendo una foto de ambos hermanos, cuando eran niños.

De acuerdo con AFP, los simpatizantes de Kate han dejado flores afuera del Castillo de Windsor este sábado.

La prensa de Gran Bretaña publica la noticia de que Kate Middleton tiene cáncer. Getty Images

Mensajes “incómodos”

Obviamente, no todos los mensajes serán leídos de la misma manera. Ese, suponemos, será el caso del príncipe Harry y su esposa Meghan, quienes desde Califorma comentaron que deseaban “salud y curación para Kate y la familia”.

La actriz Blake Lively, quien recientemente había publicado una imagen en la que se burlaba de las habilidades de la princesa de Gales para editar imágenes como parte de sus mensajes promocionales a su línea de bebidas alcoholicas, también hizo una declaración: “Estoy segura de que a nadie le importa hoy, pero siento que tengo que reconocerlo. Hice una publicación tonta sobre el ‘error de Photoshop’ y esa publicación me tiene mortificada hoy. Lo siento. Envío amor y buenos deseos a todos, siempre”, mencionó en una historia de Instagram.

Si bien el mensaje de Blake termina por rayar en lo incómodo, se reconoce la valentía de aceptar su error y ofrecer disculpas. Ejemplo que deberían seguir muchos medios de comunicación y comentaristas de noticias.

Tal como lo expresó la propia Kate en su emotivo mensaje en video. La noticia “fue un gran shock”. Si bien, los príncipes de Gales han: “estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada(sobre todo por sus pequeños)”. El impacto y las repercusiones para la Familia Real de Inglaterra, en momentos donde el propio rey Carlos III libra una batalla contra el cáncer, termina por evidenciar lo obvio: los reyes y princesas también son humanos.