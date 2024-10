Mike Tindall, el mejor amigo del príncipe William, cumple 46 años: así es su cercana (y bromista) relación

El exjugador de rugby Mike Tindall llega hoy a los 46 años. Una fecha en la que, seguramente, sus más cercanos lo felicitarán como el príncipe William, con quien comparten un gran amistad que ha crecido a lo largo de los años.

¿Cómo es la relación entre el príncipe William y Mike Tindall?

Aunque su amistad no es de las más mediáticas, la relación de Mike y William sí es una de las más sólidas dentro del círculo real. De hecho, durante las recepciones y eventos familiares, se le ha visto a ambos compartiendo risas. Lo cual demuestra que a pesar de las formalidades, Tindall nunca ha perdido su estilo accesible y humorístico.

Mike Tindall es bastante cercano al príncipe William al grado que le tiene un apodo GETTY IMAGES

Incluso, a diferencia de otros royals, el exjugador de rugby tiene una gran capacidad para romper con la rigidez del protocolo real. Algo que parece ser bien recibido por el príncipe de Gales. Además que ambos se tienen una gran confianza al grado de hacerse bromas y ponerse apodos entre sí.

En una ocasión, Mike compartió en su podcast The Good, The Bad &The Rugby que al heredero al trono le dice ‘One Pint Willy’. Un mote elegido porque ‘no es el mejor de los bebedores’, en palabras del esposo de Zara Tindall.

En español, este apodo se puede traducir como “Willy de una pinta” o bien “Willy de un solo trago”. Y si bien no reveló el motivo de este sobrenombre, para muchos ello es meramente una broma debido a su posición en la línea de sucesión al trono.

Al ser el futuro rey de Inglaterra, William tiene que acudir a reuniones oficiales y cócteles en los que convive y suele dar, al menos, un trago de alguna bebida alcohólica para realizar los brindis, los cuales muchas veces se pronuncian en su nombre.

Así se lleva Mike Tindall con la Familia Real Británica

Por otro lado, recordemos que Mike Tindall, forma parte de la Familia Real Británica desde 2011 que se casó con Zara Tindall, la hija de la princesa Ana. Mientras que la pareja tiene actualmente tres hijos. Sin embargo, han logrado mantenerse alejada del centro de atención de la vida real, pero no por ello menos relevante.

Mike Tindall forma parte de la Familia Real Británica desde que se casó con Zara Tindall en 2011 Archivo

Como yerno de la princesa Ana, ha sabido equilibrar su vida pública y privada de manera admirable. Y a pesar de no ostentar títulos reales, tanto Mike como Zara han tenido un rol clave en los eventos más importantes de la Casa Real.

De hecho, este año Tindall y su esposa acompañaron al príncipe William en una fiesta que se ofreció en el Jardín del Rey celebrada en el Palacio de Buckingham. Ahí, vimos que tanto Mike como el primogénito de Carlos III.