Así es cómo Mike Tindall se ha convertido en un gran amigo y aliado del príncipe William

El príncipe William se ha distanciado cada vez más de Harry, quien ha puesto uan abismal raya a la Familia Real Británica. Sin embargo, en esta guerra familiar que parece no terminar, el heredero a la corona inglesa ha encontrado en Mike Tindall a un gran amigo y aliado que, si bien es obvio que no ocupará el lugar de su hermano, sí ha significado un gran apoyo para él.

Aunque en el pasado era el mismo príncipe Harry quien tenía una gran amistad con el esposo de Zara Phillips, parece ser que los roles se han invertido, pues ahora es William quien se ha vuelto muy cercano al ex jugador de rugby de 45 años.

El príncipe William y Mike Tindall, grandes amigos

Como ya dábamos cuenta al inicio, Mike ha construído una gran amistad y confianza con el esposo de Kate Middleton. Prueba de ello es que en una de las emisiones más recientes de su podcast The Good, The Bad and The Rugby, contó el singular apodo con el que llama a su primo político y futuro rey de Inglaterra.

Mike Tindall es bastante cercano al príncipe William que le tiene un curioso apodo MAX MUMBY/INDIGO/GETTY IMAGES

“Para mí el príncipe de Gales es ‘One Pint Willy’ porque no es precisamente el mejor de los bebedores. Al venir de un deporte basado en buena medida en su dimensión social y en tomarse un par de cervezas con bastante frecuencia, ese es sin duda el apodo que revelaré: ‘One Pint Willy’. Lo siento, caballero, pero ya es de público conocimiento”, según contó Tindall.

Este sobrenombre en español signifca “Willy una pinta”, y hace referencia a la pinta, que es una medida estándar para servir cerveza que se usa en el Reino Unido.

El príncipe William y Mike Tindall han demostrado tener también una gran complicidad Especial

Sin embargo, esta no es la única muestra de confianza entre ambos, pues hace unos meses, Mike Tindall tuvo como invitados en su mismo podcast al príncipe William, así como a la princesa de Gales y a su suegra, la princesa Ana. Esta emisión, incluso, fue grabada dentro del Castillo de Windsor y durante la misma platicaron algunas anécdotas, como buenos amigos que se conocen varias historias.

Además, en actos y eventos oficiales en donde los dos han llegado a coincidir, ambos se han hecho gestos y saludos entre sí que detonan una gran complicidad y cariño. Algo que, al menos por ahora, está muy lejos de suceder con Harry y William, pues parece que están más distanciados que nunca.