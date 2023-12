La verdadera Kate Middleton: cómo es la personalidad de la actual princesa de Gales

Duquesa de Cambridge, princesa de Gales o simplemente Kate Middleton, hay muchas formas de identificar a la esposa de William y futura reina de Inglaterra, sin embargo, ¿cómo es su verdadera personalidad?

A pesar de la atención constante de los medios de comunicación, a veces positiva y otras negativa, Kate Middleton ha logrado mantener su vida privada en gran medida en secreto.

El lado oscuro de Kate Middleton

El dardo envenenado que pretendió ser el libro Endgame, en el que se advertía sobre el posible fin de la Casa Real británica, mediante revelaciones escandalosas sobre los Windsor, no consiguió su objetivo.

La popularidad de Kate Middleton no mermó ni siquiera cuando por “error” se le vinculó a un comentario considerado como racista. Dicho comentario tiene su historia y fue relatado por Meghan Markle y el príncipe Harry durante su entrevista con Oprah. Ahí, los duques de Sussex contaron que, mientras esperaban el nacimiento de su primogénito, en el Palacio de Buckingham, un par de miembros de la familia especularon sobre el posible tono del bebé. Aunque, en esa ocasión, no dieron nombre ni apellido de los “culpables”. Sin embargo, se dice que en la primera edición holandesa por una “curiosa falla” en la traducción se reveló quién realizó la observación políticamente incorrecta. Aunque el libro fue retirado, el secreto había salido a la luz afectando tanto a la princesa de Gales, como al rey Carlos III.

A partir de la relación de Kate Middleton y Meghan Markle, Omid Scobie describe la personalidad de la princesa. Archivo

El autor de Endgame, Omid Scobie, también recopiló fuentes no citadas para ofrecer una descripción de la personalidad de la princesa, señalando que es “puede ser fría si no le agrada alguien” (y en la redacción pensamos: que levante la mano quien no se identifique con esta descripción).

Según reseña Page Six, en el libro se comenta que “Kate ha aprendido lo que es primordial para sobrevivir en el sistema: desaparecer tras tu rol, no revelar nada y permitirte encarnar lo que el público ve en ti”. Además de que “tiembla en broma” si llega a escuchar el nombre de Meghan Markle.

La verdadera personalidad de la princesa

Más allá de la información que pudo recopilar Scobie, a través de sus apariciones públicas y de las declaraciones de sus amigos y familiares, se ha podido conocer algo sobre la verdadera personalidad de la actual princesa de Gales.

“Middleton es discreta, y esa es una de las cualidades por las que ha sido más valorada en el seno de los Windsor”, comentaba Mara Porcel, para El País, hace un par de años.

Kate Middleton es considerada un “activo valioso” para los Windsor. @princeandprincessofwales



En entrevista para People, Valentine Low explicó que Kate se presenta en público como una persona sonriente y amable, “pero en realidad es decidida y tenaz y está preparada para luchar por lo que quiere y lo que cree que es correcto”.

De ahí que, “muchas personas que han trabajado con (Kate Middleton) piensan que ella es un activo valioso para la familia real, porque tiene este increíble profesionalismo”, dijo Low a en entrevista.

Como resultado de su verdadera forma de ser, el concierto anual de villancicos que organiza fue un evento que congregó a sus seres cercanos, familia política y más. Desde Pippa Middleton, y su esposo, James Matthews, pasando por Sophie de Edimburgo, Lady Sarah Chatto, hasta Beatriz de York, Eugenia de York y Zara Tindall.