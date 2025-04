Ni Camilla Parker ni Máxima de Holanda: ella es la royal que podría apoyar a Kate Middleton cuando sea reina

Expertos aseguran que poco a poco Kate Middleton se prepara para ser reina de Inglaterra, por lo cual ya ha comenzado a trazar algunas de sus alianzas, no sólo dentro de la propia Familia Real, sino también entre los representantes de otras monarquías. Es por eso que se afirma que la princesa de Gales tiene a la reina Mary de Dinamarca en la mira.

Recordemos que Mary Donaldson, esposa del rey Federico X, proviene de un origen plebeyo como Kate Middleton, por lo cual se infiere que ambas royals podrían entenderse a la perfección a la hora de gobernar.

Mary de Dinamarca podría ser la nueva aliada real de Kate Middleton Getty Images

El diario The Independent asegura que en lo que llega el turno de Catalina de ser reina, ella observa de lejos los movimientos de Mary, ya que en ella ve reflejada su propia vida.

La misma fuente destaca también que Mary tiene una edad cercana a la Kate y que además ambas comparten intereses similares. “Para cuando Kate se convierta en reina, Mary debería tener años de experiencia y muchos buenos consejos para su homólogo en el Palacio de Buckingham”, sentencia el medio.

¿Cómo es actualmente la relación de Kate Middleton con Mary de Dinamarca?

The Independent menciona que la futura reina de Inglaterra y la recién coronada reina de Dinamarca se han encontrado en varias ocasiones y “probablemente ya han hablado sobre su futuro”.

El medio cita el encuentro que ambas royals tuvieron en 2022, cuando la entonces duquesa de Cambridge visitó Dinamarca para conocer mejor sus programas de primera infancia. En aquella ocasión las dos consortes disfrutaron de un tranquilo almuerzo a solas. “La pareja, que comprende el papel de la otra como pocas, sin duda conversó durante toda la tarde”, asegura el diario.

Kate Middleton y Mary de Dinamarca tienen más cosas en común de lo que la gente piensa Getty Images

La misma fuente asegura que su resiliencia ante la adversidad es otra variable que podría unir profundamente el entendimiento entre Kate y Mary, tomando en cuenta que ambas han tenido que lidiar con difíciles situaciones mediáticas.

Recordemos que, por un lado, Catalina tuvo que lidiar con el acoso de la prensa mientras enfrentaba las primeras etapas de su cáncer, mientras que Mary enfrentaba la hostilidad de la prensa por la supuesta crisis en su matrimonio, después de que Federico X fuera visto paseando con la socialité mexicana Genoveva Casanova.

“A diferencia de Diana, cuyas emociones a menudo se reflejaban en su rostro y gestos, Mary y Kate nunca han dado señales de que algo ande mal. Eso no siempre significa que no lo esté; simplemente son más hábiles para el autocontrol”, asegura The Independent, dando a entender que entre las futuras homólogas existe más de una decena de cosas en común, por lo cual en un futuro podríamos verlas más unidas que nunca.