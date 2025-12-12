Nina de Grecia y Dinamarca: ¿Quién es la princesa elegida como madrina de la hija de Beatriz de York?

Este 12 de diciembre, la princesa Beatriz de York bautizó a su hija Athena Elizabeth Rose, junto a su esposo Edoardo Mapelli Mozzi, en la capilla real del Palacio de St. James, en una celebración íntima y privada.

Los miembros de alto rango de la familia real fueron los grandes ausentes del bautizo, presuntamente para evitar encuentros incómodos con el ex príncipe Andrés y Sarah Ferguson.

En medio del escándalo de sus padres, los mejores amigos de Beatriz asistieron a este día tan especial para su familia, y consiguió que la princesa Nina de Grecia y Dinamarca, fue una de las madrinas de lujo de su hija Athena.

¿Quién es la princesa Nina de Grecia y Dinamarca, madrina de la hija de Beatriz de York?

Aunque Nina no creció como parte de la monarquía, sí forma parte de la alta sociedad de Suiza, nacida el 22 de enero de 1987 en St. Moritz con el nombre de Nastassja Flohr, es hija de Thomas Flohr, un magnate suizo fundador de la compañía de jets privados VistaJet, y de Katharina Konečný, especialista en moda y fundadora de Vogue Rusia y directora creativa de Fabergé

Tras el divorcio de sus padres, Nina se mudó a Londres con su madre, y antes de casarse con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, trabajó como directora creativa en la compañía de su padre, fundó el Kisawa Sanctuary, un ecoresort en Mozambique, y el Centro de Estudios Científicos de Bazaruto, enfocados en conservación ambiental.

Nina Flohr es amiga de Beatriz de York y Eugenia de York Dave Benett/Dave Benett/Getty Images for Hearst UK

La historia de amor de Nina y el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca

Nina y Felipe se conocieron en 2018, cuando coincidieron en algunos eventos en Londres y en Nueva York, marcando el inicio de su relación, con el tiempo, su romance se fortaleció y en 2020 durante unas vacaciones en Ítaca, se comprometieron.

Debido a la pandemia de COVID-19, Nina y Felipe celebraron su boda civil con una reunión íntima el 12 de diciembre de 2020 en St. Moritz, Suiza, solo con sus padres como testigos, y un año después se casaron por la iglesia en la Catedral de la Anunciación de Santa María en Atenas, donde se reunieron varios miembros de la realeza, incluyendo a Beatriz.

Felipe de Grecia y Nina Flohr en su boda religiosa Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

Al casarse con Felipe, quien tiene fuertes vínculos con la monarquía británica, y es ahijado de la princesa Diana, fue como Nina adquirió el título de princesa.

