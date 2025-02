¿Por qué Carlos III no vio más a su ahijada? La desconcertante historia de India Hicks

India Hicks, exmodelo y diseñadora británica, ha sorprendido con su reciente declaración sobre su relación con su padrino, el rey Carlos III. En una entrevista, Hicks confesó que no tiene información privilegiada sobre la salud del monarca: “No sé más que tú”. A pesar de su linaje y de haber sido una de las damas de honor en la boda del entonces príncipe Carlos y Diana Spencer en 1981, parece que su cercanía con la familia real se ha diluido con los años.

De acuerdo con la información compartida por Vanitatis, India Hicks, quien se casó con David Flint Wood, tiene raíces profundamente ligadas a la monarquía británica. Su madre, Lady Pamela Hicks, fue dama de honor de la reina Isabel II y prima del príncipe Felipe. Su padre, el diseñador británico David Hicks, también tenía fuertes lazos con la aristocracia, por lo que no fue sorpresa que India formara parte del enlace entre el príncipe de Gales y Lady Diana cuando tenía solo 12 años.

Pese a su historia compartida con la realeza , la diseñadora asegura no estar al tanto de los asuntos internos de la familia real. “Al igual que su madre, no se toma su papel a la ligera. Se entiende que nació en ese puesto, puede que no necesariamente le guste, pero ha trabajado muy duro toda su vida para conseguirlo”, expresó Hicks para Style Magazine.

India Hicks fue dama de honor en la boda de Lady Di y Carlos III

¿Distancia inevitable entre el rey Carlos III y su ahijada India Hicks?

Con el paso del tiempo, la relación entre el ahora rey Carlos III e India Hicks parece haberse enfriado. Aunque alguna vez fue una de las personas más cercanas al monarca, hoy en día su conexión parece ser la misma que cualquier ciudadano británico. Hicks se casó con David Flint Wood en 2021, aunque llevan más de 20 años juntos; actualmente es empresaria, escritora y colabora activamente con numerosas causas filantrópicas.

Su historia nos deja con una pregunta: ¿se debe esta distancia a la agenda real, a diferencias personales o simplemente a la evolución natural de las relaciones? Solo el tiempo lo dirá.