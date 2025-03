Revelan cómo se sintió Letizia Ortiz tras la revelación de imágenes privadas de la princesa Leonor

El pasado fin de semana la princesa Leonor desembarcó en Chile, como parte de su expedición a bordo del buque escuela “Juan Sebastián Elcano”. Sin embargo, el paseo de la heredera por tierras chilenas se complicó, después de que ella y los otros cadetes se atrevieran a visitar un centro comercial, como cualquier otro civil lo haría.

Pero, Leonor no es una persona cualquiera, por lo que el centro comercial decidió difundir imágenes de la princesa, algo que enfureció a los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz, quienes presentaron una denuncia por la publicación no autorizada de imágenes de vigilancia, según la Fiscalía chilena.

La princesa Leonor continúa su travesía a bordo del Juan Sebastián Elcano Instagram @casareal.es

Se dice que fue Doña Letizia quien tomó la iniciativa de denunciar al centro comercial, ya que se encuentra “muy preocupada como madre” al ver este tipo de imágenes.

Fue Antonio Rossi, periodista experto en realeza, quien dijo ante el programa de Ana Rosa: “Y el papel de Letizia, porque yo he leído que ha sido ella como la ideóloga de poner este procedimiento en marcha”. A lo que la experta MariÁngel Alcázar contestó: “Lo que sí os puedo transmitir y creerme es que ella [Letizia] está preocupada como madre por lo que le puede coartar la libertad a la hija. Lo que teme es un momento de decir ‘tiene una vida de obligaciones por delante, dejadla estos meses que está allí viva con cierta tranquilidad’”.

¿Qué opinan los expertos sobre la reacción de la Casa Real ante la difusión de las imágenes de la princesa Leonor en Chile?

Rossi y Alcázar también debatieron acerca de si fue o no exagerada la reacción de Casa Real ante la difusión de las imágenes de Leonor. Por su parte, Alcázar opinó: “Sobre todo por lo que pueda venir y porque ella no pueda hacer absolutamente nada. Casa Real podía haber puesto la denuncia el sábado y no haber dicho nada. Yo creo que también hay un cambio en la política informativa de Zarzuela. Durante mucho tiempo todo se llevaba como un poco, no sé si escondido, pero de puertas para dentro. Yo creo que ahora hay transparencia”. Alaska añadió, en el mismo sentido: “Yo entiendo que es un toque de, ‘lo que es ilegal, es ilegal y por ahí no se va a pasar’”.

Periodistas opinaron sobre la difusión de imágenes privadas de la princesa Leonor Casa de S.M. El Rey

MariÁngel Alcázar añadió: “Esto es una llamada de atención, porque no es lo mismo que haya unos profesionales, reporteros gráficos, que intenten captar imágenes, que bueno, ya el servicio de seguridad tiene instrucciones de no facilitar esas fotografías. Pero tampoco si se han realizado, ni borrarlas, ni hacerlas. Pero en este caso, claro se abre una ventana, si dejamos que las cámaras de seguridad de todas las escalas, de todas las tiendas se puedan publicar, pues claro, ya es imposible”.

La misma periodista concluyó su argumento de la siguiente manera: “Yo creo que la Zarzuela lo que está haciendo ahora es poner todas las cartas encima de la mesa. Explicar que es lo que pasó en las escalas con las fotografías tanto de Salvador de Bahía como esas que pueden circular de la princesa bañándose en la playa. Explicar cómo se han producido para evitar que haya una interpretación de que la princesa va con un guardiamarina por ahí y se escapa del barco”.

¿Qué dice el centro comercial sobre difusión de las imágenes de la princesa Leonor?

El centro comercial dijo en un comunicado el domingo 23 de marzo que la visita de Leonor fue voluntaria y “completamente privada en un área abierta al público”. Según la revista Hola, se dice que nadie habló ni molestó a la princesa. La última frase admite que las imágenes fueron compartidas: “Las imágenes circuladas fueron puestas a disposición de los medios de comunicación a solicitud de Zona Franca de Punta Arenas para fines periodísticos”.