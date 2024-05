Revelan cuál es la relajante actividad que mantiene entretenida a Kate Middleton en medio de su recuperación del cáncer

Fue el pasado 22 de marzo cuando se acabó la incertidumbre respecto al paradero de Kate Middleton, de quien se sospechaba estaba “desaparecida” después de no haber sido vista oficialmente en público desde el 25 de diciembre de 2023, un dia en el que proyectó tener una excelente salud mientras caminaba junto a sus hijos en Sandringham.

En dicha fecha, la princesa de Gales decidió por fin poner un alto a los rumores que salieron sobre ella para finalmente revelar al mundo que la razón que la mantenía alejada de las cámaras era el cáncer, misma enfermedad que le fue detectada a su suegro, el rey Carlos III, a principios de año.

Esta fue la última vez que el mundo pudo ver a Kate Middleton en un acto público Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

Desde ese momento, ni la prensa ni los seguidores de la Casa Real británica han quitado el dedo del renglón y han permanecido al pendiente de la evolución de la salud de la esposa del príncipe William, a pesar de que oficialmente el Palacio de Kensington no ha lanzado ningún comunicado sobre sobre sus progresos, manteniendo el asunto en total privacidad, tal y como Kate lo solicitó en un principio.

¿Cómo es ahora la vida de Kate Middleton?

Ahora que la princesa de Gales se encuentra fuera de foco, poco se sabe acerca de sus habituales rutinas, ya que, a diferencia de Carlos III, Middleton ha preferido alejarse tanto de redes sociales como de cualquier encuentro institucional.

La princesa de Gales anunció por medio de un video que padece cáncer y desde entonces no se tiene noticia de ella Kensington Royal

Sin embargo, se tiene conocimiento de que la probable futura reina de Inglaterra se encuentra recuperándose en la casa real de campo Adelaide Cottage, en Windsor, al lado de sus hijos -George, Charlotte y Louis-; su madre, Carole Middleton; y su gran apoyo para el cuidado de los niños, la niñera española María Teresa Turrión.

Además, gracias a medios como la revista Tatler, los fans de Catherine se han enterado recientemente de una relajante actividad que actualmente mantiene entretenida a la princesa y que, además ha aportado a que se mantenga activa en la medida de lo posible.

¿Cuál es el nuevo hobbie de Kate Middleton en medio de su convalecencia?

Los paseos íntimos son el nuevo pasatiempo de la princesa de Gales Getty Images

De acuerdo con el medio mencionado, Kate Middleton pasa sus días en medio de “íntimos paseos familiares”, actividad que disfruta con la mayor discreción posible, aunque existen quienes aseguran haber visto a la princesa “fuera de casa con su familia” en las últimas semanas, algo que no se ha podido comprobar, debido a la ausencia de imágenes.

Y, aunque , por el momento, según lo publicado por The Daily Beast, no se espera que Kate vuelva a la vida pública durante el resto del 2024, los fanáticos de los Windsor no pierden la esperanza de pronto tener noticias nuevas acerca de la princesa o bien conocer nuevas imágenes suyas en medio de uno de sus famosas escapadas fuera de Adelaide Cottage.