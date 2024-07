Revelan la polémica decisión que Kate Middleton y el príncipe William tomaron respecto a Harry que afecta aún más su relación

Resulta de dominio público el hecho de que la relación entre el príncipe William y su hermano menor, Harry, duque de Sussex, está más que fracturada, debido a toda una serie de desencuentros, entre los cuales se destaca la separación definitiva del pelirrojo de sus labores reales.

Además del polémico fenómeno “Megxit”, es bien sabido que tras la publicación del libro de memorias del duque, titulado “Spare”, la tensión creció entre él y el resto de los miembros de la Familia Real británica, ya que los secretos que contiene el material dañaron la imagen pública de más de uno de los Windsor.

El libro de memorias del príncipe Harry abono a fracturar la relación de los hijos de Lady Di amazon.com

Ante este panorama de distancia, es que los príncipes de Gales, William y Kate, han decidido pactar una importante decisión respecto a su relación con el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, quienes por ahora se mantienen ajenos a la coyuntura ocasionada por la enfermedad de Catherine.

De hecho, contrario a lo que sucedió cuando se informó sobre el cáncer que aqueja a Carlos III, la exiliada pareja ha permanecido en silencio respecto al estado de salud de Kate, manteniéndose al margen y sin ninguna intención aparente de querer reconciliarse con el resto de los royals.

¿Cuál es la decisión que William y Kate habrían tomado sobre su relación con el príncipe Harry?

Según apunta una fuente cercana a la pareja real de Gales a la revista Ok!, “William y Kate se están centrando de forma muy consciente en su recuperación y en la positividad que les rodea, de ahí que hayan tomado la difícil decisión de cortar por completo los lazos con su hermano menor”

El príncipe William y Kate Mididleton ya no quieren tener relación con los duques de Sussex Max Mumby/Indigo/Getty Images

Abonando a ese radical planteamiento, la experta real Ingrid Seward declaró ante The Mirror, William es sensible, le gusta la estructura y tiene perseverancia. No se rinde fácilmente. Pero su relación con su hermano Harry le está molestando más de lo que le gustaría admitir”.

“En estos momentos, le resulta más fácil cortar los lazos en lugar de permitir que le incomode continuamente”, añadió la experta.

También coincide con dichas hipótesis la de Paul Burrell, ex mayordomo de Lady Di, quien ante el diario británico The Sun dijo: “La pareja ha decidido cortar el ruido que les llega de los Sussex y centrarse en cuestiones positivas”.

El que fuera confidente de Diana de Gales también añadió “William sabe que no se puede confiar en Harry y no quiere más disgustos en su familia. No hay forma de que los príncipes de Gales hagan las paces con los duques de Sussex”.