Revelan que la infanta Cristina quiso mantener en secreto su último encuentro con Juan Carlos I

El pasado 1 de octubre la prensa española reveló que, después de haberse reunido con el rey Felipe VI, Juan Carlos I mantuvo un encuentro con su hija de en medio, la infanta Cristina de Borbón, quien aprovechó la estancia de su padre en Sanxenxo para platicar con él. Esto, días después de la revelación de las polémicas fotos del emérito besándose con la ex vedette española Bárbara Rey.

La infanta habría acudido al reencuentro con su padre al regresar de la boda de su prima, Teodora de Grecia, la cual se llevó a cabo el pasado sábado 28 de septiembre en Atenas. Desde la revista española Semana se afirma “la Infanta Cristina viajó el lunes, 30 de septiembre, a Galicia para visitar a su padre, el Rey Juan Carlos. El encuentro privado tuvo como escenario la casa de Pedro Campos, amigo y anfitrión del monarca emérito”.

Así pues, quedaría claro que la ex esposa de Iñaki Urdangarin se aprovechó del fanatismo del emérito por las regatas para cacharlo y probablemente conversar con él respecto a su más reciente escándalo.

La infanta Cristina visitó a su padre el pasado 30 de septiembre Getty Images

¿Cómo fue la visita de la infanta Cristina a Juan Carlos I a Sanxenxo?

De acuerdo con el portal Mujer Hoy, la ex esposa de Iñaki Urdangarin hizo todo lo posible para que su encuentro con su padre no fuera percibido por la prensa. El medio citado asegura que la ex duquesa de Palma arribó a la locación pontevedresa en un automóvil con cristales tintados, lo cual demostraría que buscaba mantener la máxima discreción.

Además, el mismo portal se ha dado a la tarea de citar diarios gallegos, en los que se relata que se relata que, efectivamente, Cristina “intentaba no ser vista”, a pesar de que en otras ocasiones no había tenido reparo en ser captada junto a su padre o de camino a un encuentro con él, ya fuera en España o en el extranjero,

La infanta Cristina llegó a Sanxenxo con todas las medias necesarias para no ser percibida (Getty Images)

¿Por qué la infanta Cristina habría querido mantener en secreto su visita a Juan Carlos I?

La razón por la cual Cristina de Borbón habría procurado mantener un bajo perfil en Sanxenxo pudo haber tenido que ver con el delicado panorama que enfrenta actualmente su padre, después de que el pasado 25 de septiembre la revista Privé publicara una serie de fotografías en las que se observa al rey emérito Juan Carlos besándose con la actriz y vedette Bárbara Rey. La revelación de tales imágenes habría resultado como una contundente prueba de que los rumores que por años circularon sobre una relación extramarital entre ambos eran ciertos.

Además de dicho escándalo, se sabe que la revelación de que pronto verán la luz las memorias del emérito en un libro es otra variable que ha puesto en jaque a la Casa Real española, por lo que ahora sus miembros podrían tener un extremo cuidado al momento de relacionarse con el emérito.