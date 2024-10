Revelan que la princesa Leonor y la infanta Sofía tienen redes sociales: esto se sabe

El pasado 28 de octubre, el popular programa español “La Revuelta”, conducido por David Broncano, recibió como invitada a la jugadora de bádminton española Carolina Marín, quien recientemente fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias al deporte. Fue entonces que la jugadora reveló uno de los más grandes secretos de la princesa Leonor y la infanta Sofía, con quienes se reunió en Oviedo para recibir su conmemoración.

Las sorprendentes declaraciones de Marín sobre las hijas de Felipe VI evidencían algunos de los hábitos que las jóvenes siguen respecto a su uso de internet, ya que según la deportista ambas royals manejan cuentas secretas de redes sociales

“Tiene Instagram y TikTok”, confesó Carolina, refiriéndose a la infanta Sofía, con quien tuvo la oportunidad de conversar en el marco de la importante premiación, llevada a cabo la semana pasada.

Carolina Marín fue la invitada en La Revuelta el pasado 28 de octubre Youtube La Revuelta

¿Qué otras declaraciones hizo Carolina Marín sobre la princesa Leonor y la infanta Sofía en “La Revuelta”?

La deportista no tuvo reparo en narrar un poco de cómo había sido su experiencia conviviendo con las hijas del rey, asegurando que ambas son muy agradables, en especial Sofía, con quien tuvo más oportunidad de conversar. “En la mesa me pusieron al lado de la infanta Sofía y estuve muy bien. Es muy amable, estuvimos conversando...”, aseguró Marín.

Fue entonces que, siguiendo el hilo de la conversación, el conductor le dijo a Carolina: “Son majas. Tendrán TikTok y eso, ¿no?”, tratando de dar a conocer la mayor información posible sobre la vida privada de la heredera y su pequeña hermana.

Tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía se esconderían con nombres secretos en redes sociales Casa Real

Entonces, la competidora de bádminton no tuvo de otra más que confirmar la información. “Sí que tienen, e Instagram y todo. De hecho, a mí (Sofía) me dijo: ‘Hace unos días te estuve revisando para ver qué es lo que haces de entrenamiento. Me quedé loca’”, afirmó la deportista, dejando boquiabiertos tanto a David como al resto de la audiencia.

¿Cuál es el usuario de Instagram y TikTok de la princesa Leonor y la infanta Sofía?

Más tarde en la plática con Carolina Marín, David Broncano trató de averiguar si la deportista había podido enterarse de cuáles son los nombres que las hijas de Letizia Ortiz utilizan para guardar su anonimato en redes sociales. “El otro día hablábamos de que ellas, Sofía y Leonor, tendrán TikTok e Instagram pero (la cuenta) no tendrá su nombre, claro: ‘Princesa19’ o algo así. Ellas son conscientes de que son princesas, claro”, dijo el conductor.

Sin embargo Marín aseguró que no se atrevió a preguntar a las hermanas Borbón sus usuarios para seguirlas en las redes sociales, aunque, eso sí, dejó ver que ambas son bromistas. “A mí me daba mucha vergüenza pedirle que me diera su Instagram, porque había mucha gente en la mesa”, afirmó la deportista. “A esas muchachas hay que sacarlas a que hagan cosas”, concluyó Broncano con el tema.