Revelan que la vida del príncipe Harry estaría en juego: así es cómo su defensa lucha por recuperar su seguridad

El príncipe Harry sigue firma en su lucha legal contra el gobierno británico para recuperar su protección policial. Esta semana se llevó a cabo una audiencia en el Tribunal de Apelaciones en Londres, en donde los abogados del duque de Sussex aseguran que su vida “está en riesgo” por retirarle su seguridad.

Fue durante los días 8 y 9 de abril que el duque de Sussex se dio cita a esta audiencia para su apelación por la decisión de negarle la seguridad automática cuando se encuentra en el Reino Unido. Un privilegio que el gobierno le retiró cuando él y su esposa, Meghan Markle, se apartaron de sus funciones reales y se separaron de la Familia Real Británica en 2020.

¿Por qué los abogados del príncipe Harry señalan que su vida podría estar en peligro?

En dichas sesiones, la defensa legal del príncipe expuso los motivos por los cuales consideran que esta decisión debería revertirse, entre ellos que la vida de Harry podría “estar en juego”. “No hay que olvidar la dimensión humana de este caso. Hay una persona sentada detrás de mí cuya seguridad, cuya protección, cuya vida está en juego”, según dijo su abogada Shaheed Fatima KC.

El príncipe Harry tras la primera audiencia en el Tribunal de Apelaciones en Londres el pasado 8 de abril Getty Images

“Hay una persona sentada detrás de mí a quien le dicen que le están ofreciendo un proceso especial a medida, cuando conoce y tiene experiencia en un proceso manifiestamente inferior en todos los aspectos”, señaló la letrada.

La pareja había anunciado su decisión de dar un paso atrás en enero de 2020, con la intención de dividir su tiempo entre el Reino Unido y América del Norte. Sin embargo, según los abogados del duque, Harry y Meghan “se sintieron obligados” a alejarse de sus funciones como miembros senior de la Familia Real Británica debido a la falta de protección proporcionada por la institución monárquica.

El 27 de enero de 2020 se celebró una reunión clave en el Palacio de Buckingham, donde, según alega la defensa del príncipe, no se abordó de manera formal la cuestión de la seguridad de Harry y Meghan.

La defensa legal del príncipe Harry alega que no se abordó de manera formal la seguridad de los duques de Sussex cuando se dio su salida de la Familia Realen 2020 Getty Images

Sin embargo, la abogada señala también que Harry no exige que se le devuelva automáticamente el mismo nivel de protección que tenía como royal activo, sino que se lo evalúe bajo los mismos criterios que a cualquier otra figura pública de alto perfil, salvo que exista una razón verdaderamente sólida para lo contrario.

No obstante, una parte de la sesión del miércoles 9 de abril se llevó a cabo de manera privada debido a que se expondría información sensible sobre las medidas de seguridad y los niveles de amenaza. En tanto que la decisión final sobre este conflcito se dará por escrito en otra fecha posterior. Mientras tanto, solo queda esperar si el hijo menor de Carlos III podrá lograr su cometido o si terminará por alejarse más de su país natal por no quererle brindar la seguridad para él y su familia.