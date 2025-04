Sale a la luz la razón por la que Meghan Markle y el príncipe Harry se sintieron obligados a alejarse de la realeza

En medio de la lucha legal del príncipe Harry contra el gobierno británico para recuperar su protección policial, salió a la luz el motivo por el que él y su esposa, Meghan Markle, se habrían alejado de la realeza británica en 2020.

¿Por qué Harry y Meghan se alejaron de la Familia Real?

Fue el pasado 8 de abril que los abogados del duque de Sussex declararon, durante una audiencia celebrada en el Tribunal de Apelaciones de Londres, que Harry y Meghan “se sintieron obligados” a alejarse de sus funciones como miembros senior de la Familia Real Británica debido a la falta de protección proporcionada por la institución monárquica.

La pareja había anunciado su decisión de dar un paso atrás en enero de 2020, con la intención de dividir su tiempo entre el Reino Unido y América del Norte. Sin embargo, según los abogados de Harry, la razón fundamental para esta decisión fue la sensación de que no estaban siendo protegidos adecuadamente por la Familia Real.

Incluso, los abogados sostienen que el duque y la duquesa de Sussex deseaban continuar cumpliendo con sus deberes en apoyo a la reina Isabel II, pero de una manera financiada privadamente, alejándose de las funciones oficiales dentro de la Familia Real.

El 27 de enero de 2020 se celebró una reunión clave en el Palacio de Buckingham, donde, según alegan los abogados del príncipe, no se abordó de manera formal la cuestión de la seguridad de Harry y Meghan. De hecho, la defensa reclama que nunca hubo una reunión formal con el Ravec (Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y Personas Públicas) para ver este tema y que “en su lugar” solo se optó por el encuentro en Buckingham.

Sobre este tema, la abogada de Harry, Shaheed Fatima KC, argumentó que el Ravec no respetó sus propios protocolos, al no solicitar una evaluación al “Risk Management Board” (RMB), el organismo experto en análisis de riesgo, y en su lugar, aplicaron lo que llamaron un “proceso personalizado”. Un “trato a medida” que, según la letrada, no fue un privilegio, sino una desventaja.

Asimismo, Fatima sugirió que Harry no exige que se le devuelva automáticamente el mismo nivel de protección que tenía como royal activo, sino que se lo evalúe bajo los mismos criterios que a cualquier otra figura pública de alto perfil, salvo que exista una razón verdaderamente sólida para lo contrario. Sin embargo, el gobierno británico defiende su decisión, sosteniendo que el nivel de protección asignado al príncipe Harry es adecuado y que se han considerado todos los factores pertinentes.

Mientras tanto, se tiene programado que este 9 de abril se celebre una segunda audiencia. No obstante, solo las autoridades son las que podrán resolver este conflicto y determinar si el hijo menor de Carlos III puede (o no) recuperar la protección policial que le fue retirada a él ya su familia hace 5 años tras alejarse de la corona británica.