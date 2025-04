Así reapareció el príncipe Harry ante los tribunales para recuperar su protección policial y la de sus hijos

El príncipe Harry reapareció recientemente en Londres para darse cita ante los tribunales para apelar y recuperar la protección policial que le fue retirada a él y a su familia en 2020, tras su decisión de alejarse de las funciones reales. Una aparición sorpresa que ha dado mucho de qué hablar por su seria actitud y gestos.

La seria actitud del príncipe Harry en su reaparición pública

A su llegada al Tribunal de Apelaciones de Londres este martes, el duque de Sussex mostró un semblante serio y decidido. Vestido con un traje oscuro, camisa blanca y corbata azul, caminó solo hacia el edificio judicial, sin la compañía de ningún miembro de su familia. Es decir, que no estuvo acompañado de su esposa, Meghan Markle, y sus hijos Archie y Lilibet. En tanto que su rostro reflejaba la tensión y la importancia que este proceso tiene para él y su familia.

Mientras que en la audiencia, el pelirrojo royal se sentó detrás de su equipo legal y su abogada, Shaheed Fatima KC, presentó argumentos detallados, señalando que el comité encargado de evaluar la protección, conocido como Ravec, no siguió sus propios procedimientos al no consultar con expertos en gestión de riesgos.

El príncipe Harry compareció este martes ante un tribunal en Londres Getty Images

Además, la letrada enfatizó en su argumento que el proceso seguido fue “a medida” y que Harry fue tratado de manera diferente e injusta en comparación con otros miembros de la Familia Real Británica.

Sin embargo, el gobierno británico defiende su decisión, sosteniendo que el nivel de protección asignado al príncipe Harry es adecuado y que se han considerado todos los factores pertinentes. De hecho, un juez del Tribunal Superior ya respaldó esta postura en 2024, pero la apelación actual busca revertir esa decisión.

Por otro lado, la ausencia de Meghan Markle y los hijos de la pareja durante esta visita a Londres ha llamado la atención de los medios y seguidores. Mientras Harry se enfrenta a este desafío legal, al parecer, su familia permanece en Estados Unidos, apoyándolo desde la distancia.

El éxito de Meghan Markle en medio del pleito legal del príncipe Harry

Meghan Markle lanzó oficialmente su marca de estilo de vida, As Ever @meghan

A la par de este pleito legal del hijo menor de Carlos III, la duquesa de Sussex cosecha el éxito obtenido tras sus recientes proyectos como su serie en Netflix, With Love, Meghan, y el lanzamiento oficial de su nueva marca de estilo de vida, As Ever.

En ambos proyectos le ha ido bastante a la exactriz de Suits, pues recordemos que la plataforma de streaming hará una segunda temporada de la serie. Mientras que con su emprendimiento, Meghan logró que los productos de su marca se agotaran en media hora tras su lanzamiento, que fue el pasado 2 de abril.