Rompió el silencio: por qué decidió Kate Middleton revelar que tiene cáncer

Este viernes, Kate Middleton decidió revelar mediante un video en las redes sociales de Kensington Palace, los motivos de su desaparición de la vida pública desde enero 17, fecha en que fue operada del abdomen en una cirugía programada en The Londo Clinic. ¿Por qué decidió hablar la princesa de Gales?

“Quiero agradecerles personalmente su apoyo y su comprensión en estos días tan difíciles de mi recuperación”, dijo la Princesa Catherine de Gales al iniciar su mensaje, este viernes, en el que anunciaba a todo el mundo que padece cáncer.

William, George, Charlotte y Kate en el funeral de Isabel II. Archivo

Duelos en la familia real inglesa

Daniela Relph, corresponsal de realeza para la BBC, la cadena oficial de noticias de la monarquía británica, informó que, de acuerdo con el comunicado de la princesa, “proteger a los niños (George, de 8, Charlotte, de 7 y Louis de 4) es la razón por la cual esta noticia saliera hoy”. Al igual que todos los niños, este viernes inician vacaciones de Pascua, lo que permitirá a Kate y William, los príncipes de Gales, proteger a sus hijos del escrutinio de los medios y tener un buen tiempo para pasarlo en privado como familia, y darles a los pequeños la contención necesaria para despejar miedos y explicarles la noticia.

Recordemos que estos niños han vivido en los meses y años recientes varias pérdidas importantes en el contexto familiar: desde su bisabuelo, el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, quien murió el 9 de abril del 2021 (en tan solo unos días se conmemorará apenas su tercer aniversario luctuoso), luego el fallecimiento de su bisabuela, la reina Isabel II el 8 de septiembre de 2022. Seguro los niños saben también que su abuelo, el rey Carlos III, padece cáncer y ahora, es su madre quien es diagnosticada también con esta enfermedad.

De acuerdo con Daniela Relph, la princesa de Gales, de 42 años de edad, está muy optimista respecto a que tendrá una recuperación absoluta, si bien en su video era evidente lo difícil que ha sido para ella lidiar con el escrutinio y la nula privacidad ante estas circunstancias adversas.

"¡Voy a estar bien!”, así les dijo Kate Middleton a sus hijos que tiene cáncer Getty Images

No es fácil hablar de cáncer con los niños

Sin duda, para Kate Middleton una de sus prioridades son sus hijos, y ella afirma en su declaración que William, su esposo, ha sido un apoyo fundamental apra su recuperación. “Por supuesto, esto ha sido un gran shock, y Guillermo y yo hemos hecho todo lo posible para procesar y digerir esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia. Como podrán imaginarse, esto ha llevado tiempo pero, lo más importante, nos ha llevado tiempo explicarles a George, Charlotte y Louis de una manera que sea apropiada para ellos, y para asegurarles que voy a estar bien. Como les he dicho antes, estoy bien y cada día me fortalezco más al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar en mi mente, cuerpo y espíritu”, aseguró la princesa.

Como bien puntualiza The Times, el anuncio coincidió con las vacaciones de Semana Santa. pero, independientemente del contexto, la decisión de Kate Middleton de revelar su diagnóstico de cáncer es un acto de valentía y transparencia que ha inspirado a miles de personas alrededor del mundo. Su mensaje de esperanza y lucha es un recordatorio de que nadie está solo en esta batalla.