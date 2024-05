Se revela el único motivo por el que Kate Middleton podría aceptar reunirse con el príncipe Harry

Dentro de un par de días veremos al príncipe Harry en el Reino Unido, lo que ha generado que la prensa de aquella nación especule un reencuentro entre él y algunos de los miembros de la Familia Real Británica con los que no ha tenido nada de contacto en mucho tiempo, como su cuñada Kate Middleton.

Recordemos que el próximo 8 de mayo el duque de Sussex estará en Londres con motivo del décimo aniversario de los Juegos Invictus, razón por la cual algunos medios han sugerido que podría existir un acercamiento con el resto de los Windsor.

Kate Middleton podría aceptar reunirse con el príncipe Harry por esta razón

De acuerdo con lo que reveló la experta y escritora en realeza Ingrid Seward, la princesa de Gales podría aceptar reunirse con su cuñado si esta petición proviene de arriba, es decir, que lo hará “si el Rey se lo pide”, según sus palabras.

Kate Middleton podría reunirse con el príncipe Harry solo si fuese una petición de Carlos III, según una experta real Getty Images

Sin embargo, más allá de eso la misma experta ve casi imposible que el mismo Carlos le pida a Kate reencontrarse con el pelirrojo royal ya que tiene “un alma sensible y comprensiva” por lo lo cual es “poco probable que pida tal favor a su adorada nuera. El momento debe ser el adecuado, y ahora no lo es”.

Por otro lado, la relación entre el príncipe William y su hermano menor tampoco parece ir a buen puerto, al menos, en el corto plazo ya que los medios británicos no ven la posiilidad de que ambos hermanos puedan acceder a reunirse después de tantas rencillas y rencores.

¿Cómo era en el pasado la relación del príncipe Harry con Kate Middleton?

El príncipe Harry veía a Kate Middleton como a una hermana Archivo

Aunque ahora existen muy pocas probabilidades de que el royal de 39 años se vea con su hermano y su nuera, en el pasado tanto Harry como Kate mantenían una relación muy cercana. Algo que el mismo esposo de Meghan Markle reveló en su libro Spare. "(Kate es) la hermana que nunca tuve y que siempre quise”, escribió.

No obstante, prácticamente no se han visto desde hace tiempo ya que cuando el duque visitó a Carlos III, en febrero de este año, no se reunió con la familia de los Gales. Mientras que otros expertos en realeza tampoco auguran que en este próximo viaje se vaya a reencontrar con los futuros reyes de Inglaterra, pese a que la princesa se encuentra en tratamiento de quimioterapia preventiva debido a su diagnóstico de cáncer.