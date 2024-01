Se revelan los pagos secretos que le hizo Alberto de Mónaco a sus amantes y otros gastos millonarios

Los recientes días han sido convulsos para la familia Grimaldi, sobre todo para Alberto de Mónaco, desde que un ex contador revelara los millonarios gastos del príncipe, así como de los exorbitantes pagos a sus amantes, dejando al descubierto varios malos manejos.

Este antiguo administrador de la Familia Real de Mónaco llamado Claude Palmero, está poniendo en jaque al principado luego de que diera a conocer, a través del periódico francés Le Monde, parte de la contabilidad que llevó por años de esta dinastía.

Palmero trabajó para los Grimaldi administrando sus bienes de 2005 a 2023, sin embargo, fue despedido por el príncipe Alberto el pasado 7 de junio de 2023. La destitución del cargo fue con efecto inmediato y sin previo aviso, argumentando malversación de fondos. Por lo cual, ahora ha decidido revelar este y otros secretos, además de actuar por la vía legal.

Los exorbitantes pagos de Alberto de Mónaco a sus ex amantes e hijos ilegítimos

En las acusaciones que hace este ex empleado se menciona que Alberto gasta millones de euros cada año, los cuales salen de una cuenta bancaria secreta para pagarles a sus antiguas amantes, a espaldas de su esposa Charlène. De hecho dice que cada una de ellas recibe 400.000 euros al año.

Una información que bien pudiera ser apoyada por el medio Libération, que expone que el soberano del principado tenía una cuenta en BNP de la que salía el dinero para sus hijos extramatrimoniales y para Nicole Coste.

Pero siguiendo lo que dice Palmero en Le Monde, ahí se señala que el hermano de Carolina envía cada tres meses 73.000 libras a su hija Jazmin Grace Grimaldi, quien nació en 1992 de su relación con Tamara Rotolo.

Incluso, menciona que cuando ella cumplió los 18 años, le había regalado un apartamento en Nueva York valorado en 2,6 millones de libras y y que además le regaló 4.200 libras.

Pero eso no es todo, ya que el ex contador también dice que Alberto II ha pagado un seguro de secuestro y rescate para su hijo Alexandre, que fue el que tuvo con la ex azafata francotogolesa Nicole Coste y que reconoció como suyo hasta 2005.

Y ya hablando de ex parejas, el príncipe le había ayudado a Nicole a establecer una tienda de moda en Londres, con un millón de libras, según la información del ex administrador.

Por otro lado, la princesa Charlène y las hermanas de Alberto tampoco salieron bien libradas del asunto, pues de la sudafricana dijo que se gastó 15 millones de euros en 8 años y que contrataba a inmigrantes ilegales para cuidar a sus hijos Jacques y Gabriella de Mónaco.

Mientras que de Carolina y Estefanía de Mónaco contó que cada una recibe una asignación anual estimada de 900 mil y 800 mil euros, respectivamente, y que ambas usan las históricas joyas del principado como accesorios de moda personales.