El gesto de Charlène y Estefanía de Mónaco que refleja cómo es su relación

Esta semana la princesa Charlène y Estefanía de Mónaco protagonizaron una de las postales más tiernas con un efusivo gesto ente ambas, demostrando así la gran complicidad y amistad que tienen y dejando en claro que son las mejores cuñadas del mundo (o del principado).

Sin embargo, este momento que se dio en el marco de un evento deportivo hace que inevitablemente pensemos en Carolina de Mónaco, a quien probablemente no le haya agradado este gesto, pues por años se ha especulado que no se lleva nada bien con la ex nadadora.

El tierno gesto de Estefanía y Charlène de Mónaco

La sudafricana y la royal monegasca se dieron cita el pasado martes 23 de enero a la cuarta edición de la copa Figth Aids —un torneo benéfico que combina fútbol y filantropía— en donde se enfrentaron los equipos de los Barbagiuans y el Cirque FC.

Charlène y Estefanía se dieron un cálido abrazo, demostrando su gran unión y amistad Getty Images

Así pues, el evento comenzó con un desfile de payasos tocando el trombón y luego se realizó una foto de grupo para después dar paso al tierno momento que robó los reflectores. Charlène y Estefanía se animaron a darle unos toques al balón y seguido de eso, ambas se dieron un caluroso abrazo, mientras no paraban de sonreírse una a la otra.

La complicidad que demostraron sobre el césped ha quedado inmortalizada en una fotografía que ya circula por todos los medios internacionales. En tanto que la prensa local ha calificado este abrazo como un “regalo envenenado” para Carolina, ya que la mayor de los Grimaldi cumplió años justo ese día.

A esta imagen se les unió después la presencia del príncipe Alberto, con lo cual reforzaban más esa unión familiar, y al mismo tiempo, disipaban los rumores de una mala relación entre Charlène y su familia política.

Entre risas, la princesa Charlène y Estefanía de Mónaco, dieron un par de toques al balón Instagram

Si bien desde entonces se ha hecho eco de este momento, tampoco podemos dejar de lado el look de la ex nadadora olímpica, ya que nos tiene acostumbrados a lucir su guardarropa y en esta ocasión tampoco decepcionó.

Para esta justa deportiva que busca recaudar fondos contra el SIDA. Charlène eligió un look casual y minimalista conformado por un jersey blanco de cuello alto, pantalón negro y botas del mismo color, lo cual acompañó con un abrigo de plumas de Burberry.

Mientras que Estefanía optó por un atuendo mucho más informal y cómodo para la ocasión usando una sudadera de color roja, pantalones negros y unos botines.