Surge una nueva teoría que sugiere que Erika Ortiz, la hermana de la reina Letizia, no se habría suicidado

En medio de la polémica que vive la Familia Real Española, esta semana ha salido a la luz una nueva teoría que sugiere que Erika Ortiz, la hermana de la reina Letizia, no se habría suicidado, de acuerdo con una persona muy allegada a la esposa de Felipe VI.

Luis María Ansón, un reconocida periodista que fuera jefe de Letizia Ortiz cuando ella era becaria del diario ABC, ofreció una entrevista en la que cuenta aspectos inéditos de la personalidad de la consorte de España, aunque también se atrevió a ir más allá y hablar de la tragedia que marcó a la familia Ortiz Rocasolano.

La nueva teoría que pone en duda el suicidio de Érika Ortiz

Aprovechando la plática que dio a un medio español, Ansón habló sobre la muerte de Erika Ortiz en 2007, quien fuera la hermana menor de Letizia, y reveló que él no creía que la benjamina de Paloma Rocasolano hubiese decidido quitarse la vida.

Un exjefe de Letizia sugiere que Erika Ortiz no se habría suicidado Getty Images

Para ponernos en contexto, y de acuerdo con lo que dictaminó la autopsia en ese entonces, la joven de 31 años había fallecido voluntariamente por la ingesta de tranquilizantes, lo cual fue publicado por toda la prensa.

Esto, sin duda, provocó un gran malestar a la familia Ortiz debido al morbo mediático que causó en medio del dolor y el luto por el que estaban pasando, además de la curiosidad que significaba el hecho de que alguien cercano a la corona española muriera en tales circunstancias.

Sin embargo, las revelaciones que hizo Luis María ponen en duda la versión oficial del suicidio de Erika Ortiz. “No creo que se suicidara”, dice con una gran certeza, ya que convivió con ella bastante tiempo.

Erika Ortiz, la hermana menor de Letizia, falleció en 2007 Redes sociales

“Dormía muy poco y tomaba pastillas (...) Mi opinión personal es que un día no se dormía, tomó más pastillas de la cuenta y murió. No creo equivocarme. La conocí a fondo. Era un encanto”, según el ex jefe de Letizia.

Aunque no existen pruebas que corroboren lo dicho, esta revelación podría cambiar por completo la narrativa que por años ha resonado sobre su muerte.

Los nuevos rumores sobre la muerte de Erika Ortiz

Por otro lado, esta nueva teoría se contrapone bastante por lo expuesto hace unas semanas por Jaime Peñafiel, otro periodista que es conocido por ser el archienemigo público de la reina de España.

Según Jaime Peñafiel, Erika Ortiz habría cedido sus óvulos para que Letizia engendrara a sus dos hijas Getty Images

En sus declaraciones, Peñafiel sugirió que la esposa del rey Felipe habría sido responsable del suicidio de Erika, ya que ésta habría cedió sus óvulos para engendrar a la princesa Leonor y a la infanta Sofía, mientras que Doña Letizia le negaba verlas, lo que la habría llevado a tomar esta drástica decisión.

“Tanta pasión tenía Erika que Letizia le prohibió ir a Zarzuela y acercarse a esas niñas. Y ese fue el motivo por el que Erika se suicidó. Eso me dicen mis fuentes”, recalcó.